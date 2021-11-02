UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Словакия подписала декларацию о европейской перспективе Украины: таких стран теперь пять

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 15:23
Словакия подписала декларацию о европейской перспективе Украины: таких стран теперь пять - Фото
Президенты Украины и Словакии Владимир Зеленский и Зузана Чапутова (Фото – пресс-служба Офиса президента)

Словакия стала еще одним государством Евросоюза, которое подписало декларация о признании европейской перспективы Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На полях конференции ООН по изменению климата в Глазго сегодня, 2 ноября, Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Главы государств подписали декларацию о признании европейской перспективы Украины, а также обсудили поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, взаимодействие в энергетической сфере и ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Словакия подписала декларацию о европейской перспективе Украины: таких стран теперь пять

Также сегодня на полях конференции в Глазго Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили поддержку Штатами и НАТО территориальной целостности Украины и вопросы в сфере безопасности на Донбассе.

  • В мае 2021-го декларации о европейской перспективе Украины подписали ПольшаЛатвия, Литва и Эстония.
  • 18 октября Зеленский анонсировал, что в ближайшее время еще три страны Европейского Союза подпишут декларации о европейской перспективе Украины – то есть уже будет семь стран из 27.

Читайте также: Зеленский – руководству ЕС: Ждем от Европы смелости и европейской перспективы для Украины

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Донбасс словакия декларация евроинтеграция глазго Зузана Чапутова
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 