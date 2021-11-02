Словакия подписала декларацию о европейской перспективе Украины: таких стран теперь пять

Словакия стала еще одним государством Евросоюза, которое подписало декларация о признании европейской перспективы Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

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На полях конференции ООН по изменению климата в Глазго сегодня, 2 ноября, Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Главы государств подписали декларацию о признании европейской перспективы Украины, а также обсудили поддержку членства Украины в НАТО и ЕС, взаимодействие в энергетической сфере и ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Также сегодня на полях конференции в Глазго Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили поддержку Штатами и НАТО территориальной целостности Украины и вопросы в сфере безопасности на Донбассе.

В мае 2021-го декларации о европейской перспективе Украины подписали Польша, Латвия, Литва и Эстония.

18 октября Зеленский анонсировал, что в ближайшее время еще три страны Европейского Союза подпишут декларации о европейской перспективе Украины – то есть уже будет семь стран из 27.

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Оксана Житнюк

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