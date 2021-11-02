Зеленский встретился с Байденом и генсеком НАТО в Глазго: говорили о Донбассе

У президента Владимира Зеленского в Глазго был разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждалась ситуация на Донбассе. Также Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом он написал в Twitter, отметив – США продолжают поддерживать территориальную целостность Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский сообщил, что в Глазго обсудил с Байденом ситуацию с безопасностью на Донбассе. Он отметил, что США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине.

Также Зеленский встретился на полях конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым тоже обсуждалась ситуация в сфере безопасности на Донбассе. Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка Альянса в контексте тех вызовов, которые встали перед страной.

В Глазго (Великобритания) 1-2 ноября проходит конференция ООН по изменению климата COP26. В ней принимают участие около 120 мировых лидеров, в том числе президент Украины. Во время вчерашнего выступления на конференции он заявил, что в результате российской агрессии планета получила две экобомбы в центре Европы – оккупированные Крым и Донбасс.

Читайте также: США видели сообщения об активности войск РФ у границ Украины. Пентагон следит за ситуацией



Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.