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Зеленский встретился с Байденом и генсеком НАТО в Глазго: говорили о Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 13:39
Зеленский встретился с Байденом и генсеком НАТО в Глазго: говорили о Донбассе - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - ЕРА)

У президента Владимира Зеленского в Глазго был разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждалась ситуация на Донбассе. Также Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом он написал в Twitter, отметив – США продолжают поддерживать территориальную целостность Украины.

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Зеленский сообщил, что в Глазго обсудил с Байденом ситуацию с безопасностью на Донбассе. Он отметил, что США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине.

Зеленский встретился с Байденом и генсеком НАТО в Глазго: говорили о Донбассе

Также Зеленский встретился на полях конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым тоже обсуждалась ситуация в сфере безопасности на Донбассе. Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка Альянса в контексте тех вызовов, которые встали перед страной.

Зеленский встретился с Байденом и генсеком НАТО в Глазго: говорили о Донбассе

В Глазго (Великобритания) 1-2 ноября проходит конференция ООН по изменению климата COP26. В ней принимают участие около 120 мировых лидеров, в том числе президент Украины. Во время вчерашнего выступления на конференции он заявил, что в результате российской агрессии планета получила две экобомбы в центре Европы – оккупированные Крым и Донбасс.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война Донбасс агрессия рф глазго джо байден
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