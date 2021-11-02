Зеленский встретился с Байденом и генсеком НАТО в Глазго: говорили о Донбассе
У президента Владимира Зеленского в Глазго был разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждалась ситуация на Донбассе. Также Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом он написал в Twitter, отметив – США продолжают поддерживать территориальную целостность Украины.
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Зеленский сообщил, что в Глазго обсудил с Байденом ситуацию с безопасностью на Донбассе. Он отметил, что США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине.
Также Зеленский встретился на полях конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым тоже обсуждалась ситуация в сфере безопасности на Донбассе. Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка Альянса в контексте тех вызовов, которые встали перед страной.
В Глазго (Великобритания) 1-2 ноября проходит конференция ООН по изменению климата COP26. В ней принимают участие около 120 мировых лидеров, в том числе президент Украины. Во время вчерашнего выступления на конференции он заявил, что в результате российской агрессии планета получила две экобомбы в центре Европы – оккупированные Крым и Донбасс.
- 1 сентября 2021-го Зеленский и Байден встретились в Вашингтоне. Байден начал разговор с Крымской платформы. Встреча в Белом доме длилась более двух часов вместо запланированных по протоколу 45 минут. После встречи была опубликована общая декларация Украины и США о стратегическом партнерстве.
- Зеленский заявил, что с Байденом был "нормальный мужской разговор" и не было никакого негатива к Украине. Президент не услышал от американского коллеги конкретики со сроками вступления Украины в НАТО, а также предложил США несколько вариантов участия в переговорах по Донбассу.
- 19 октября в Украину прилетел глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что Россия начала войну на Донбассе и препятствует миру, а США будут поддерживать обороноспособность Украины.
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