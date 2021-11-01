Зеленский в Глазго: Мы получили экобомбы в центре Европы – оккупированные Крым и Донбасс

Президент Владимир Зеленский выступил на конференции ООН по изменению климата COP26, которая проходит в Глазго (Великобритания). Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

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"Чтобы преодолеть глобальное потепление, нам необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где ежегодно тает доверие. Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова. И относительно экологических соглашений, и не касающихся окружающей среды", – заявил президент.

Он напомнил, что из-за нарушений гарантий безопасности Украины планета получила две "экобомбы в центре Европы": оккупированные Крым и Донбасс. По словам Зеленского, полуостров с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой России, а на Донбассе – затоплены шахты и испорчена почва.

"Это общая угроза всему миру. В наше время беда, где бы она ни случилась, касается каждого. Это доказывает взрыв на Чернобыльской АЭС, от которого пострадала не только Украина, а десятки стран мира", – добавил президент.

Зеленский отметил, что Украина одной из первых в Европе ратифицировала Парижское соглашение.

"По объему сокращения выбросов она (Украина – ред.) занимает четвертое место среди 45 сторон Рамочной конвенции ООН. Наши цели – к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 65%. И не позднее 2060 года добиться климатической нейтральности", – сообщил президент.

В рамках COP26 президент уже встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил, в частности, ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Отмечается, что главная цель COP26 – активизировать усилия сторон для достижения целей Парижского соглашения.

"Предполагается существенно сократить уровень выбросов парниковых газов к 2030 году и достичь нулевого уровня выбросов к середине столетия. Важным вопросом является также мобилизация средств в размере 100 миллиардов долларов в год для климатических мер", – говорится в сообщении.

Конференция СОР26 продлится с 1 по 2 ноября. В ней принимают участие около 120 мировых лидеров.

СПРАВКА. Парижское соглашение подписали 197 стран в декабре 2015 года. Цель документа – не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, которая завершилась в XIX веке. Документ вступил в силу 4 ноября 2016 года.

Летом 2021-го в ООН подготовили первую за семь лет масштабную оценку изменений климата. В отчете говорится, что глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось, и в этом почти полностью виновато человечество.

В начале октября в ООН заявили, что миру грозит глобальный водный кризис на фоне изменений климата.

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Владислава Михайленко

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