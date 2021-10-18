UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Еще три страны ЕС подпишут с Украиной декларации о европейской перспективе – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 23:06
Еще три страны ЕС подпишут с Украиной декларации о европейской перспективе – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В ближайшее время еще три страны Европейского Союза подпишут декларации о европейской перспективе Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью программе Свобода слова на ICTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам президента, скоро три страны ЕС письменно на двустороннем уровне поддержат европейскую перспективу Украины.

"Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что четыре страны Евросоюза уже подписали такие декларации.

"То есть уже будет семь стран из 27. Шаг за шагом мы это сделаем", – заявил президент.

Он не уточнил, какие именно три страны Евросоюза готовы подписать декларации о европейской перспективе Украины

Зеленский отметил, что в ЕС есть страны, с которыми по этому вопросу нужно будет больше работать и индивидуально общаться.

  • В мае 2021-го декларации о европейской перспективе Украины подписали Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Читайте также: Зеленский – руководству ЕС: Ждем от Европы смелости и европейской перспективы для Украины

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский декларация евросоюз
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 