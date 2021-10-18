Еще три страны ЕС подпишут с Украиной декларации о европейской перспективе – Зеленский

В ближайшее время еще три страны Европейского Союза подпишут декларации о европейской перспективе Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью программе Свобода слова на ICTV.

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По словам президента, скоро три страны ЕС письменно на двустороннем уровне поддержат европейскую перспективу Украины.

"Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что четыре страны Евросоюза уже подписали такие декларации.

"То есть уже будет семь стран из 27. Шаг за шагом мы это сделаем", – заявил президент.

Он не уточнил, какие именно три страны Евросоюза готовы подписать декларации о европейской перспективе Украины

Зеленский отметил, что в ЕС есть страны, с которыми по этому вопросу нужно будет больше работать и индивидуально общаться.

В мае 2021-го декларации о европейской перспективе Украины подписали Польша, Латвия, Литва и Эстония.

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Наталия Медведева

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