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Зеленский – Евросовету: Украина ждет от лидеров ЕС четких сигналов России

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 15:09
Зеленский – Евросовету: Украина ждет от лидеров ЕС четких сигналов России - Фото
Владимир Зеленский и Шарль Мишель (фото - пресс-служба ОП)

Украина ожидает от лидеров Европейского Совета четких сигналов России на фоне скопления войск РФ у границ Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает пресс-служба президента.

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Лидеры обсуждали ситуацию вокруг границ Украины и согласились – надо продолжать общие усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта.

"Зеленский выразил надежду, что по результатам заседания Европейского совета, запланированного на 16 декабря, лидеры ЕС направят четкие сигналы в адрес РФ", – говорится в сообщении.

Зеленский также акцентировал: стратегическая цель Украины – полноправное членство в ЕС. Поэтому президент ожидает признания европейской перспективы Украины со стороны Евросоюза.

Кроме того, лидеры согласовали позиции перед саммитом Восточного партнерства.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский санкции ЕС вторжение евросовет Шарль Мишель войска россии
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