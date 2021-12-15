Зеленский – Евросовету: Украина ждет от лидеров ЕС четких сигналов России

Украина ожидает от лидеров Европейского Совета четких сигналов России на фоне скопления войск РФ у границ Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает пресс-служба президента.

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Лидеры обсуждали ситуацию вокруг границ Украины и согласились – надо продолжать общие усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта.

"Зеленский выразил надежду, что по результатам заседания Европейского совета, запланированного на 16 декабря, лидеры ЕС направят четкие сигналы в адрес РФ", – говорится в сообщении.

Зеленский также акцентировал: стратегическая цель Украины – полноправное членство в ЕС. Поэтому президент ожидает признания европейской перспективы Украины со стороны Евросоюза.

Кроме того, лидеры согласовали позиции перед саммитом Восточного партнерства.

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Марк Сировой

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