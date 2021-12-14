Зеленского пригласили в штаб-квартиру НАТО на встречу с генсеком Столтенбергом
14.12.2021, 19:06
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (фото – пресс-служба президента)
16 декабря в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте Альянса.
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Сообщается, что после встречи они выступят с общим заявлением для прессы в штаб-квартире НАТО.
Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО в 09:15 (по киевскому времени).
- 7 декабря состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Перед встречей Путин требовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, однако Байден отказался давать какие-либо гарантии и предупредил визави о жестких издержках, которые понесет РФ, если снова решит вторгнуться в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
- Вместе с тем Байден заявил, что сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России, чтобы "обсудить обеспокоенность России по поводу НАТО в целом", а также вопрос "снижения накаленности на восточном фронте".
- В МИД РФ заявили, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток, а также на отказе от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.
- Столтенберг заявил, что никто, кроме Украины, не может решать, хочет ли она быть членом НАТО, несмотря на возражения России.
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