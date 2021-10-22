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Кулеба убежден – Украина, Молдова и Грузия будут в следующей волне расширения ЕС

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 17:59
Кулеба убежден – Украина, Молдова и Грузия будут в следующей волне расширения ЕС - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что Украина вместе с Молдовой и Грузией будут в следующей волне расширения Европейского Союза.  Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"Убежден, что страны Ассоциированного Трио будут в следующей волне расширения Европейского союза", – заявил Кулеба во время переговоров с вице-премьером и министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Во время встречи дипломаты договорились синхронизировать действия по подготовке к саммиту Восточного партнерства в декабре и реализации плана Ассоциированного Трио по вступлению в ЕС.

"Совместно мы сможем преодолеть любое давление России", – подчеркнул Кулеба.

Попеску поблагодарил Кулебу за активную роль Украины по урегулированию вопросов Приднестровья. Он также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте также: Трио Украины, Грузии и Молдовы отрезает себя от русского мира и идет в Европу - Кулеба

Елизавета Кумбер
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Грузия Молдова дмитрий кулеба нику попеску ассоциированное трио
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