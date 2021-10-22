Кулеба убежден – Украина, Молдова и Грузия будут в следующей волне расширения ЕС

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что Украина вместе с Молдовой и Грузией будут в следующей волне расширения Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"Убежден, что страны Ассоциированного Трио будут в следующей волне расширения Европейского союза", – заявил Кулеба во время переговоров с вице-премьером и министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Во время встречи дипломаты договорились синхронизировать действия по подготовке к саммиту Восточного партнерства в декабре и реализации плана Ассоциированного Трио по вступлению в ЕС.

"Совместно мы сможем преодолеть любое давление России", – подчеркнул Кулеба.

Попеску поблагодарил Кулебу за активную роль Украины по урегулированию вопросов Приднестровья. Он также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Елизавета Кумбер

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