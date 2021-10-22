Кулеба убежден – Украина, Молдова и Грузия будут в следующей волне расширения ЕС
Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что Украина вместе с Молдовой и Грузией будут в следующей волне расширения Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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"Убежден, что страны Ассоциированного Трио будут в следующей волне расширения Европейского союза", – заявил Кулеба во время переговоров с вице-премьером и министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску.
Во время встречи дипломаты договорились синхронизировать действия по подготовке к саммиту Восточного партнерства в декабре и реализации плана Ассоциированного Трио по вступлению в ЕС.
"Совместно мы сможем преодолеть любое давление России", – подчеркнул Кулеба.
Попеску поблагодарил Кулебу за активную роль Украины по урегулированию вопросов Приднестровья. Он также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
- В мае 2021 года Украина, Грузия и Молдова основали новый блок – Ассоциированное трио. Страны будут усиленно сотрудничать для европейской интеграции.
- 19 июля в Батуми прошел саммит Ассоциированного Трио, по итогам которого Украина, Грузия и Молдова подписали декларацию о совместной интеграции в Евросоюз.
- По данным соцопроса группы Рейтинг, проведенного в августе, на референдуме за членство Украины в ЕС проголосовали бы 64% украинцев.
- В начале сентября посол Латвии Юрис Пойканс заявил, что многие страны ЕС не готовы к расширению, так как "никто не хочет новых проблем".
- 18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время декларации о европейской перспективе Украины, которые в мае подписали Польша, Латвия, Литва и Эстония, подпишут еще три страны ЕС.
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