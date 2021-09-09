Посол Латвии о членстве Украины в ЕС: Никто не хочет проблем и не все готовы расширяться

Украина не очень отличается от Сербии или Северной Македонии в плане готовности ко вступлению в Евросоюз, хотя страны Балкан – официальные кандидаты на членство. Однако многие страны ЕС не готовы расширяться, так как "никто не хочет новых проблем". Об этом сказал посол Латвии в Украине Юрис Пойканс в интервью Европейской правде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я не думаю, что на сегодняшний день Украина очень отличается, например, от Сербии или Северной Македонии, которые являются официальными кандидатами на членство в ЕС. В этих странах также есть определенные проблемы и с коррупцией, и с масс-медиа, и с развитием экономики. Это не чисто украинские проблемы", – сказал посол, отвечая на вопрос о том, кто демонстрирует большую готовность стать членом ЕС – Украина или страны Балкан.

Тем не менее, как подчеркнул Пойканс, есть одна большая разница: государства Балкан получили конкретный ответ, что однажды они будут членами Евросоюза. При этом странам обещали, что это произойдет до 2014 года, и это, по словам посла, показывает, что сейчас ЕС не готов говорить о расширении даже там, где давались такие обещания.

"Если мы посмотрим на государства Восточного партнерства: Молдову, Украину и Грузию, которые декларировали свое желание стать членами ЕС, то на сегодняшний день этого понимания (что страны станут членами ЕС, – ред.) в Евросоюзе нет. И это принципиальная разница", – отметил посол.

Отвечая на вопрос о возможных сроках вступления Украины в ЕС, Пойканс сказал, что "не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах", так как "сегодня нет общего понимания в ЕС о европейской перспективе Украины".

Он отметил, что членство в ЕС – это вопрос консенсуса 27 стран, а часть из них пока не видит оснований для расширения Евросоюза. Даже те страны, которые не против расширения, хотят видеть в составе ЕС "уже готовые ко вступлению государства", так как "никто не хочет получать новые проблемы".

8 мая 2021-го президент Латвии Эгилс Левитс подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Ранее аналогичные декларации подписали главы Литвы и Польши. Позже к ним присоединилась Эстония.

В июне президент Европейского парламента Давид Сассоли поддержал вступление Сербии, Северной Македонии, Черногории и Албании в состав Европейского Союза.

Во время визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Украину для участия в саммите Крымской платформы она заявила, что Украина, Грузия и Молдова не выполняют критерии членства в Евросоюзе, и странам может понадобиться 20 лет, чтобы вступить в ЕС.

По данным соцопроса группы Рейтинг, проведенного в августа, на референдуме за членство Украины в ЕС проголосовали бы 64% украинцев.

Читайте также: Евродепутаты ответили президенту Эстонии на "20 лет работы для вступления Украины в ЕС"

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.