Глава Европарламента поддержал вступление четырех стран Балкан в ЕС

Президент Европейского парламента Давид Сассоли поддержал вступление Сербии, Северной Македонии, Черногории и Албании в состав Европейского Союза. Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Расширение может принести огромные выгоды как региону, так и Европе в целом, помогая обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент", – сказал Сассоли.

Несмотря на это, он отметил, что реформы в странах должны быть завершены – от этого зависит как скоро страны войдут в состав Евросоюза.

"ЕС уже ведет переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией, а Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами. Северная Македония в прошлом месяце получила поддержку Австрии, Чехии и Словении, чтобы начать переговоры с ЕС", – пишет издание.

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Станислав Стороженко

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