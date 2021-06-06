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Глава Европарламента поддержал вступление четырех стран Балкан в ЕС

06.06.2021, 11:02
Глава Европарламента поддержал вступление четырех стран Балкан в ЕС - Фото
Давид Сассоли (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Президент Европейского парламента Давид Сассоли поддержал вступление Сербии, Северной Македонии, Черногории и Албании в состав Европейского Союза. Об этом сообщает Радио Свобода

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"Расширение может принести огромные выгоды как региону, так и Европе в целом, помогая обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент", – сказал Сассоли. 

Несмотря на это, он отметил, что реформы в странах должны быть завершены – от этого зависит как скоро страны войдут в состав Евросоюза.

"ЕС уже ведет переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией, а Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами. Северная Македония в прошлом месяце получила поддержку Австрии, Чехии и Словении, чтобы начать переговоры с ЕС", – пишет издание.

Читайте также: Украина сможет стать членом ЕС, если выполнит необходимые условия – доклад Европарламента 

Станислав Стороженко
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европарламент ЕС евросоюз сербия черногория Албания северная македония балканы Давид Сассоли
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