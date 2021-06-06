Глава Европарламента поддержал вступление четырех стран Балкан в ЕС
Президент Европейского парламента Давид Сассоли поддержал вступление Сербии, Северной Македонии, Черногории и Албании в состав Европейского Союза. Об этом сообщает Радио Свобода.
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"Расширение может принести огромные выгоды как региону, так и Европе в целом, помогая обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент", – сказал Сассоли.
Несмотря на это, он отметил, что реформы в странах должны быть завершены – от этого зависит как скоро страны войдут в состав Евросоюза.
"ЕС уже ведет переговоры о вступлении с Черногорией и Сербией, а Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами. Северная Македония в прошлом месяце получила поддержку Австрии, Чехии и Словении, чтобы начать переговоры с ЕС", – пишет издание.
- 8 мая президент Латвии Егилс Левитс также подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Ранее аналогичные декларации подписали главы Литвы и Польши. Позже к ним присоединилась Эстония.
- Ранее посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас говорил, что Украина может быть объявлена страной-кандидатом на вступление в Европейский союз уже в 2027 году.
- В марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в течение 5-10 лет хочет стать членом ЕС. Принципиальных преград для этого он не видит.
- По опросу Центра Разумкова, вступление Украины в ЕС поддержали бы 80% украинцев, которые намерены прийти на соответствующий референдум.
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