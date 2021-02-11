Украина сможет стать членом ЕС, если выполнит необходимые условия – доклад Европарламента
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"Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 договора о ЕС и сможет подать заявку на членство в ЕС при условии соответствия копенгагенским критериям, а также принципам демократии, уважения фундаментальных свобод, прав человека, меньшинств и соблюдения верховенства права", – говорится в документе.
"Приветствуются успехи, достигнутые Украиной в выполнении обязательств страны, закрепленных в соглашении об ассоциации. Особенно в областях сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур", – говорится в докладе.
Несмотря на это, сообщается, что только 37% задач, связанных с реализацией соглашения об ассоциации, были выполнены Украиной в 2019 году (по сравнению с 52% в 2018 году).
В докладе говорится, что уровень коррупции в Украине все еще крайне высок.
"Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает мешать процессу реформ", – указано в документе.
- По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, повсеместная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине.
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