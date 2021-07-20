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Кулеба: Трио Украины, Грузии и Молдовы отрезает себя от русского мира и идет в Европу

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20.07.2021, 14:25
Кулеба: Трио Украины, Грузии и Молдовы отрезает себя от русского мира и идет в Европу - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

У Украины, Молдовы и Грузии могло быть общее прошлое с Россией, но общее будущее будет с другими – с Европой. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении в Facebook, посвященном встрече глав трех государств вчера, 19 июля 2021 года, в Батуми.

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"Ассоциированное трио (Украина, Грузия и Молдова – ред.) – это, по сути, отрезание трех наших стран от русского мира, от этих всех концепций единого народа. Может быть, у нас и было, действительно, общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими, не с Россией", – заявил министр.

По словам Кулебы, Россия дискредитировала себя, и ей нельзя верить. Необходимо выстраивать с ней отношения, потому что она "остается политической реальностью" и потому что необходимо заботиться о безопасности. Тем не менее, "будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе".

Кулеба назвал поворотным моментом заявление трех стран после саммита в Батуми о совместно движении в Евросоюз. По мнению министра, визит в Грузию был успешным: "Я даже не думал, что все будет так содержательно", – отметил Кулеба.

Денис Юдин
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русский мир дмитрий кулеба евроинтеграция ассоциированное трио один народ
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