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"Вместе в Евросоюз". В Батуми блок Грузии, Молдовы и Украины принял совместную декларацию

19.07.2021, 19:55
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Лидеры Грузии, Молдовы и Украины в Батуми договорились вместе интегрироваться в Евросоюз. Об этом говорится в декларации батумского саммита. Ее подписали Саломе Зурабишвили (Грузия), Майя Санду (Молдова) и Владимир Зеленский, передает ОП.

Главы государств заявили, что отношения между ними и Евросоюзом базируются на общих ценностях ЕС – демократии, уважении прав человека и основных свобод, верховенстве права.

Лидеры Ассоциированного трио (АТ) подтвердили готовность проводить комплексные реформы и приближать законодательства к ключевым элементам права ЕС.

В декларации сказано, что основа для укрепления блока АТ – имплементация соглашений об ассоциации с Евросоюзом.

"Предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких и более широких реформ", – говорится в документе.

Лидеры стран договорились продолжать сотрудничество с институтами ЕС для постепенной интеграции во внутренний рынок Евросоюза.

Они подтвердили поддержку Восточного партнерства и намерение сотрудничать в его рамках с другими заинтересованными партнерами и институтами ЕС.

СПРАВКА. Восточное партнерство – инициатива ЕС, цель которой – укрепление отношений с восточными соседями блока (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина, Беларусь). Является продолжением восточного направления Европейской политики соседства. 

Президенты Грузии, Молдовы и Украины выразили готовность сотрудничать с региональными инициативами ЕС, в частности с инициативой Триморья.

СПРАВКА. Триморье – международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Европейского Союза, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей, направленная ​​на обсуждение различных вопросов, касающихся стран-членов.

Страны АТ намерены сотрудничать с ЕС в сфере безопасности, в том числе по противодействию гибридным угрозам, усилению киберстойкости, борьбе с дезинформацией.

Лидеры блока выразили надежду на углубление сотрудничества с черноморскими партнерами для безопасности и стабильности в Черноморском регионе. 

Лидеры стран АТ заявили, что оккупация Россией части территорий Грузии и Украины, а также конфликт в Приднестровском регионе Молдовы представляют серьезную угрозу для Европы в целом.

В декларации подчеркивается, что Грузию, Молдову и Украину объединяет общая цель – вступление в Европейский Союз.

"Европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор", – говорится в декларации.

Страны блока намерены сотрудничать, чтобы получить признание европейской перспективы для Грузии, Молдовы и Украины, которая откроет путь для их будущего членства в ЕС .

Читайте также: Зеленский об инициативе ЕС Восточное партнерство: нам не нужен саммит ради саммита

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский майя санду Саломе Зурабишвили ассоциированное трио
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