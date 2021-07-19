"Вместе в Евросоюз". В Батуми блок Грузии, Молдовы и Украины принял совместную декларацию
Лидеры Грузии, Молдовы и Украины в Батуми договорились вместе интегрироваться в Евросоюз. Об этом говорится в декларации батумского саммита. Ее подписали Саломе Зурабишвили (Грузия), Майя Санду (Молдова) и Владимир Зеленский, передает ОП.
Главы государств заявили, что отношения между ними и Евросоюзом базируются на общих ценностях ЕС – демократии, уважении прав человека и основных свобод, верховенстве права.
Лидеры Ассоциированного трио (АТ) подтвердили готовность проводить комплексные реформы и приближать законодательства к ключевым элементам права ЕС.
В декларации сказано, что основа для укрепления блока АТ – имплементация соглашений об ассоциации с Евросоюзом.
Лидеры стран договорились продолжать сотрудничество с институтами ЕС для постепенной интеграции во внутренний рынок Евросоюза.
Они подтвердили поддержку Восточного партнерства и намерение сотрудничать в его рамках с другими заинтересованными партнерами и институтами ЕС.
Президенты Грузии, Молдовы и Украины выразили готовность сотрудничать с региональными инициативами ЕС, в частности с инициативой Триморья.
Страны АТ намерены сотрудничать с ЕС в сфере безопасности, в том числе по противодействию гибридным угрозам, усилению киберстойкости, борьбе с дезинформацией.
Лидеры блока выразили надежду на углубление сотрудничества с черноморскими партнерами для безопасности и стабильности в Черноморском регионе.
Лидеры стран АТ заявили, что оккупация Россией части территорий Грузии и Украины, а также конфликт в Приднестровском регионе Молдовы представляют серьезную угрозу для Европы в целом.
В декларации подчеркивается, что Грузию, Молдову и Украину объединяет общая цель – вступление в Европейский Союз.
"Европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор", – говорится в декларации.
Страны блока намерены сотрудничать, чтобы получить признание европейской перспективы для Грузии, Молдовы и Украины, которая откроет путь для их будущего членства в ЕС .
- В мае 2021 года Украина, Грузия и Молдова основали новый блок – Ассоциированное трио. Страны будут усиленно сотрудничать для европейской интеграции.
- Зеленский встречался с Санду в Киеве в январе 2021-го. В середине июля партия Санду получила монобольшинство на выборах в парламент, позже президент Молдовы внесла Украину в список приоритетов внешней политики.
- В конце июня Зеленский встретился с Зурабишвили в Киеве. Президент Грузии заявила, что две страны потеряли некоторое время, но отношения улучшаются – и время переходить к конкретике.
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