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Зеленский об инициативе ЕС Восточное партнерство: Нам не нужен саммит ради саммита

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 16:51
Зеленский об инициативе ЕС Восточное партнерство: Нам не нужен саммит ради саммита - Фото
Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет поддерживать инициативу Евросоюза Восточное партнерство в той мере, в какой она будет способствовать реализации европейских устремлений Украины. Об этом он сказал сегодня на Батумской международной конференции.

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"В декабре должен состояться очередной саммит Восточного партнерства. Это очень важно, но отсутствие со стороны Европейского Союза стратегического видения целей Восточного партнерства делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, не понятна целесообразность этого в целом", – сказал Зеленский. 

На его взгляд, следующий саммит должен показать "четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС".

Зеленский отметил, что Украина будет поддерживать эту инициативу "ровно настолько, насколько она будет способствовать реализации наших европейских устремлений".

Справка. Восточное партнерство – инициатива ЕС, цель которой – укрепление отношений с восточными соседями блока (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина, Беларусь). Является продолжением восточного направления Европейской политики соседства. 
  • 28 июня в Минске объявили, что Беларусь приостанавливает участие в инициативе Евросоюза Восточное партнерство, а также отказывается от соглашения с ЕС о взаимном возвращении нелегальных мигрантов.
  • МИД Украины назвал решение режима Александра Лукашенко свидетельством неуважения к ценностям демократии, верховенства права и прав человека

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ЕС Восточное партнерство
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