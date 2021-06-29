МИД: Решение Лукашенко о выходе из Восточного партнерства — неуважение к демократии

МИД Украины назвал решение режима Александра Лукашенко о приостановке участия Беларуси в инициативе Евросоюза Восточное партнерство свидетельством неуважения к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано Восточное партнерство. Об этом говорится в заявлении МИД.

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Справка. Восточное партнерство – инициатива ЕС, цель которой – укрепление отношений с восточными соседями блока (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина, Беларусь).

"Самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов", – подчеркнули в министерстве.

При этом в МИД выразили убеждение, что этот шаг режима Лукашенко не лишает беларуский народ его права на сближение с ЕС и сотрудничество в рамках Восточного партнерства.

"Украина готова помочь беларускому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам Восточного партнерства, а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам беларуского гражданского общества с ЕС", – говорится в заявлении МИД.

В то же время в МИД отметили, что текущая ситуация в Восточном партнерстве накануне саммита "свидетельствует о насущной необходимости переосмыслить стратегические цели этой важной инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят".

С этой целью Украина, Грузия и Молдова начали формат усиленного взаимодействия – Ассоциированное трио, напомнили в МИД. Этот формат, по словам украинских дипломатов, должен укрепить безопасность стран-участниц.







Вадим Ребрина

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