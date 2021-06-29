UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД: Решение Лукашенко о выходе из Восточного партнерства — неуважение к демократии

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 19:12
МИД: Решение Лукашенко о выходе из Восточного партнерства — неуважение к демократии - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео МИД)

МИД Украины назвал решение режима Александра Лукашенко о приостановке участия Беларуси в инициативе Евросоюза Восточное партнерство свидетельством неуважения к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано Восточное партнерство. Об этом говорится в заявлении МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Справка. Восточное партнерство – инициатива ЕС, цель которой – укрепление отношений с восточными соседями блока (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина, Беларусь).

"Самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов", – подчеркнули в министерстве.

При этом в МИД выразили убеждение, что этот шаг режима Лукашенко не лишает беларуский народ его права на сближение с ЕС и сотрудничество в рамках Восточного партнерства.

"Украина готова помочь беларускому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам Восточного партнерства, а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам беларуского гражданского общества с ЕС", – говорится в заявлении МИД.

В то же время в МИД отметили, что текущая ситуация в Восточном партнерстве накануне саммита "свидетельствует о насущной необходимости переосмыслить стратегические цели этой важной инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят".

С этой целью Украина, Грузия и Молдова начали формат усиленного взаимодействия – Ассоциированное трио, напомнили в МИД. Этот формат, по словам украинских дипломатов, должен укрепить безопасность стран-участниц.



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС александр лукашенко Восточное партнерство
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 