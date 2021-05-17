Украина, Грузия и Молдова создали новый блок – Кулеба

Украина, Грузия и Молдова объединились в Ассоциированное трио – формат усиленного сотрудничества по европейской интеграции и подписали соответствующий меморандум. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Меморандум подписали главы МИД Украины, Грузии и Молдовы – Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой.

"Ассоциированное трио отражает четкую позицию наших трех европейских стран: Украина, Грузия и Молдова являются неотъемлемой частью объединенной Европы и стремятся войти в Евросоюз", – сказал Кулеба.

Как отмечается, вновь созданный формат предусматривает усиленную координацию министерств иностранных дел в сфере европейской интеграции.

В документе также говорится о стремлении Украины, Грузии и Молдовы расширить возможности соглашений об ассоциации, способствовать секторальному сближению с ЕС и постепенной интеграции во внутренний рынок Евросоюза.

Ассоциированное трио будет уделять особое внимание стратегическому будущему инициативы ЕС Восточное партнерство, в частности подготовке к проведению ее саммита осенью этого года.

"Украина, Грузия и Молдова убеждены, что Восточное партнерство требует стратегического обновления", – подчеркнул глава МИД.

Главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии договорились координировать позиции по актуальным вопросам повестки дня ЕС и обсудили укрепление региональной безопасности.

3 мая 2021 года президенты Украины, Польши и Литвы приняли общую декларацию о сотрудничестве.

12-13 мая Кулеба совершил визит в Словакию, где участвовал в саммите глав МИД Центральноевропейской пятерки.

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Наталия Медведева

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