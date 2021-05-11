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Украина впервые примет участие во встрече Центральноевропейской пятерки

11.05.2021, 13:47
Украина впервые примет участие во встрече Центральноевропейской пятерки - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 12-13 мая 2021 года совершит рабочий визит в Словакию, где примет участие в заседании глав МИД Центральноевропейской пятерки: Австрии, Словакии, Чехии, Словении и Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Украина впервые будет принимать участие в заседании Центральноевропейской пятерки.

Кулеба обговорит с коллегами вопросы безопасности в зоне российско-украинского военного конфликта и вблизи украинской границы, усиления безопасности в Восточной и Центральной Европе, интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Планируется ряд двухсторонних встреч.

СПРАВКА. Центральноевропейская пятерка (Central 5, C5) – региональный формат взаимодействия глав МИД Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии, созданный в 2020 году по инициативе Австрии. В рамках формата страны обговаривают актуальные вопросы европейской и региональной политики.

Денис Юдин
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МИД дмитрий кулеба Центральноевропейская пятерка
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