Украина впервые примет участие во встрече Центральноевропейской пятерки
11.05.2021, 13:47
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 12-13 мая 2021 года совершит рабочий визит в Словакию, где примет участие в заседании глав МИД Центральноевропейской пятерки: Австрии, Словакии, Чехии, Словении и Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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Украина впервые будет принимать участие в заседании Центральноевропейской пятерки.
Кулеба обговорит с коллегами вопросы безопасности в зоне российско-украинского военного конфликта и вблизи украинской границы, усиления безопасности в Восточной и Центральной Европе, интеграции Украины в ЕС и НАТО.
Планируется ряд двухсторонних встреч.
СПРАВКА. Центральноевропейская пятерка (Central 5, C5) – региональный формат взаимодействия глав МИД Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии, созданный в 2020 году по инициативе Австрии. В рамках формата страны обговаривают актуальные вопросы европейской и региональной политики.
- 3 мая 2021 года президенты Украины, Польши и стран Балтии приняли совместную декларацию о сотрудничестве.
- 7 мая Кулеба заявил, что госсекретарь США Блинкен поддержал Крымскую платформу, и США примут в ней участие.
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