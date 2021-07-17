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Санду включила отношения с Украиной в список приоритетов внешней политики Молдовы

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 09:57
Санду включила отношения с Украиной в список приоритетов внешней политики Молдовы - Фото
Майя Санду (фото - ЕРА)

 Президент Молдовы Майя Санду включила Украину в список приоритетов внешней политики своей страны. Об этом сообщает пресс-служба Президентуры Молдовы.

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Санду представила приоритеты внешней политики Молдовы на 2021-22 года. Одним из приоритетов выделено поддержание региональной безопасности и бесконфликтного пространства путем сохранения добрососедских отношений с Украиной, Румынией и другими заинтересованными в безопасности региона странами.

Кроме того, были выделены еще четыре пункта приоритетов внешней политики Молдовы:

1. Преодоление пандемии COVID-19

2. Восстановление экономики страны с помощью привлечения фондов и инвестиций

3. Борьба с коррупцией и продвижение правового государства через сотрудничество с международными партнерами. В этом пункте целью указано возвращение иностранных активов коррумпированных чиновников, высокопоставленных лиц и бизнесменов.

4. Активная роль на глобальном уровне. Участие Молдовы в поиске решений проблем окружающей среды, безопасности, глобального и регионального развития.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский майя санду
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