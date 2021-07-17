Санду включила отношения с Украиной в список приоритетов внешней политики Молдовы
Президент Молдовы Майя Санду включила Украину в список приоритетов внешней политики своей страны. Об этом сообщает пресс-служба Президентуры Молдовы.
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Санду представила приоритеты внешней политики Молдовы на 2021-22 года. Одним из приоритетов выделено поддержание региональной безопасности и бесконфликтного пространства путем сохранения добрососедских отношений с Украиной, Румынией и другими заинтересованными в безопасности региона странами.
Кроме того, были выделены еще четыре пункта приоритетов внешней политики Молдовы:
1. Преодоление пандемии COVID-19
2. Восстановление экономики страны с помощью привлечения фондов и инвестиций
3. Борьба с коррупцией и продвижение правового государства через сотрудничество с международными партнерами. В этом пункте целью указано возвращение иностранных активов коррумпированных чиновников, высокопоставленных лиц и бизнесменов.
4. Активная роль на глобальном уровне. Участие Молдовы в поиске решений проблем окружающей среды, безопасности, глобального и регионального развития.
- В ноябре 2020 года Санду стала новым президентом Молдовы. Она победила бывшего пророссийского президента Игоря Додона.
- В январе 2021-го Санду приехала в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Они договорились создать президентский совет, а также заявили, что Украина и Молдова хотят присоединиться к инициативе Триморье.
- 11 июля партия Санду получила монобольшинство на досрочных парламентских выборах в Молдове. Зеленский ее поздравил и заявил, что результаты выборов стали "убедительной победой демократических проевропейских сил".
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