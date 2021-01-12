UA

Украина и Молдова хотят присоединиться к инициативе Триморье – Зеленский и Санду

12.01.2021, 14:45
Украина и Молдова хотят присоединиться к инициативе Триморье – Зеленский и Санду - Фото
Майя Санду и Владимир Зеленский (Фото – пресс-служба президента)

Украина и Молдова подтвердили заинтересованность стать частью инициативы Триморье. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Владимира Зеленского и Майи Санду.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Отмечаем стремление к укреплению взаимодействия с партнерами в Юго-Восточной Европе и на Черном море. В этом контексте мы подтверждаем свою заинтересованность стать частью инициативы Триморье", – заявили Зеленский и Санду после встречи в Киеве сегодня, 12 января.

СПРАВКА. Триморье, или Инициатива трех морей – международная экономическая и инфраструктурная инициатива, которая объединяет 12 стран Евросоюза, расположенных около Балтийского, Черного и Адриатического морей: Австрию, Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Венгрию, Хорватию и Чехию.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Владимир Зеленский майя санду Триморье

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 