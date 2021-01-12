Украина и Молдова хотят присоединиться к инициативе Триморье – Зеленский и Санду

Украина и Молдова подтвердили заинтересованность стать частью инициативы Триморье. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Владимира Зеленского и Майи Санду.

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"Отмечаем стремление к укреплению взаимодействия с партнерами в Юго-Восточной Европе и на Черном море. В этом контексте мы подтверждаем свою заинтересованность стать частью инициативы Триморье", – заявили Зеленский и Санду после встречи в Киеве сегодня, 12 января.

СПРАВКА. Триморье, или Инициатива трех морей – международная экономическая и инфраструктурная инициатива, которая объединяет 12 стран Евросоюза, расположенных около Балтийского, Черного и Адриатического морей: Австрию, Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Венгрию, Хорватию и Чехию.

Сегодня, 12 января, Зеленский и Санду заявили о создании президентского совета Украины и Молдовы.

Денис Юдин

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