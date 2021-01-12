Новый формат диалога. Зеленский и Санду создадут Президентский совет

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Молдовы Майя Санду договорились о создании Президентского совета. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

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Сообщается, что совет будет работать как новый формат диалога высокого уровня, а также механизм координации и мониторинга реализации актуальных задач сотрудничества между Украиной и Молдовой.

"Мы договорились, что общими приоритетами для экономического импульса будут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит. У нас есть амбициозная идея – строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишенев", – отметил Зеленский во время брифинга.

Сегодня Санду прибыла в Украину с визитом. Ранее она отмечала, что одна из главных задач ее поездки – восстановление хороших отношений между Киевом и Кишеневом.

Станислав Стороженко

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