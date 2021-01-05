"Одна из задач – восстановить хорошие отношения". Санду рассказала о целях визита в Киев

Одна из главных задач визита президента Молдовы Майи Санду в Украину и встречи с президентом Владимиром Зеленским – восстановление хороших отношений между странами. Об этом она заявила в интервью DW.

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Санду отметила, что при экс-президенте Игоре Додоне работа между государствами велась только на уровне правительств.

"Мы хотим восстановить отношения между президентами, потому что какая-то работа была на уровне правительств, но на уровне президентов вообще не было никаких встреч за эти 4 года. Нам важно восстановить эти отношения", – сказала она.

По ее словам, у Украины и Молдовы есть очень много конкретных вопросов, по которым необходимо найти решение.

"Это и вопрос безопасности в регионе, и вопрос нашей дороги к Европейскому союзу. То есть, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страну к ЕС. И, конечно, вопросы по делимитации границ, по гидроэлектростанции", – заявила президент.

Станислав Стороженко

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