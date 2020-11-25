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Санду планирует провести первые встречи с президентом Румынии и Зеленским

25.11.2020, 13:51
Санду планирует провести первые встречи с президентом Румынии и Зеленским - Фото
Майя Санду (Фото: ЕРА)

В первые недели после инаугурации избранный президент Молдовы Майя Санду планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом она заявила на пресс-конференции, сообщает Европейская правда.

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"Мы начали восстанавливать отношения с Румынией и Украиной... В первые недели после инаугурации мы организуем визит в Кишинев президента Румынии Клауса Йоганниса и встречу с президентом Зеленским", – заявила Санду.

Она подчеркнула, что хочет превратить Молдову в европейскую страну и наладить хорошие, прагматичные отношения на основе взаимного уважения как с Западом, так и с Востоком.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский майя санду Клаус Йоганнис

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