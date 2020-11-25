Санду планирует провести первые встречи с президентом Румынии и Зеленским
25.11.2020, 13:51
Майя Санду (Фото: ЕРА)
В первые недели после инаугурации избранный президент Молдовы Майя Санду планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом она заявила на пресс-конференции, сообщает Европейская правда.
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"Мы начали восстанавливать отношения с Румынией и Украиной... В первые недели после инаугурации мы организуем визит в Кишинев президента Румынии Клауса Йоганниса и встречу с президентом Зеленским", – заявила Санду.
Она подчеркнула, что хочет превратить Молдову в европейскую страну и наладить хорошие, прагматичные отношения на основе взаимного уважения как с Западом, так и с Востоком.
- По итогам второго тура выборов 2020 года Санду – новый президент Молдовы. Она набрала 57,75% голосов, у действующего президента Игоря Додона – 42,25%.
- 16 ноября президент Зеленский поздравил Санду с победой на выборах.
- Додон также поздравил Санду, но заявил, что будет оспаривать результаты голосования из-за "беспрецедентных нарушений, которых не было ни на одной избирательной кампании".
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