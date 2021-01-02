Президент Молдовы Санду посетит Украину 12 января – Офис президента
02.01.2021, 12:20
Майя Санду во время инаугурации (Фото – Dumitru Doru, EPA)
Официальный визит в Украину президента Молдовы Майи Санду состоится 12 января. Об этом в статье для Зеркала недели сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.
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"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой – 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", – заявил Жовква.
- По итогам второго тура выборов 2020 года Санду стала новым президентом Молдовы. Она набрала 57,75% голосов, бывший президент Игорь Додон получил 42,25%.
- После избрания Санду заявила, что планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
- В декабре 2020 года Молдову посетил глава МИД Дмитрий Кулеба.
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