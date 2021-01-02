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Президент Молдовы Санду посетит Украину 12 января – Офис президента

02.01.2021, 12:20
Президент Молдовы Санду посетит Украину 12 января – Офис президента - Фото
Майя Санду во время инаугурации (Фото – Dumitru Doru, EPA)

Официальный визит в Украину президента Молдовы Майи Санду состоится 12 января. Об этом в статье для Зеркала недели сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

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"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой – 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", – заявил Жовква.

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Денис Юдин
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Молдова официальный визит майя санду

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