Президент Молдовы Санду посетит Украину 12 января – Офис президента

Официальный визит в Украину президента Молдовы Майи Санду состоится 12 января. Об этом в статье для Зеркала недели сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

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"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой – 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", – заявил Жовква.

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Денис Юдин

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