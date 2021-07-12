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Партия Санду получает монобольшинство в парламенте Молдовы – обработано 99,44% протоколов

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2021, 07:22
Партия Санду получает монобольшинство в парламенте Молдовы – обработано 99,44% протоколов - Фото
Майя Санду (фото - ЕРА)

Партия президента Молдовы Майи Санду, Действие и солидарность (PAS), получает монобольшинство в парламенте, набрав более 52% голосов на досрочных выборах. Об этом сообщается на сайте местного ЦИК после обработки 99,44% протоколов.

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После обработки 2138 протоколов (99,44%) с 2150 участков получаются такие предварительные результаты парламентских выборов в Молдове:

Действие и солидарность – 52,49%;

Блок коммунистов и социалистов – 27,39%;

Партия Шор – 5,78%;

Блок Ренато усатого – 4,11%;

Другие партии и блоки – менее 3%.

Издание Newsmaker сообщало, что в PAS начали праздновать победу на выборах, когда было обработано еще 92% протоколов – и она набирала 47,4%. В офисе партии играла музыка, запускали фейерверки.

Санду же заявляла, что после признания официальных результатов выборов сможет обсудить с новым парламентом формирование нового правительства, отмечают в издании.

"Надеюсь, что смогу работать с парламентским большинством, состоящим из честных людей, чтобы день выборов стал праздником демократии для каждого гражданина", – говорила президент Молдовы.

  • 15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент из-за того, что депутаты несколько раз не смогли назначить правительство страны.
  • 23 апреля в парламенте Молдовы приняли проект постановления об узурпации власти КС "в пользу политических интересов президента".
  • 24 апреля Украина поддержала Санду на фоне политического кризиса.
  • 28 апреля Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

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Марк Сировой
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