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Кризис в Молодове. Украина поддержала президента Майю Санду

24.04.2021, 10:25
Кризис в Молодове. Украина поддержала президента Майю Санду - Фото
Майя Санду (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Украина поддержала президента Майю Санду на фоне политического кризиса в этой стране. Соответствующий твитт опубликовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД заявил, что для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова.

"Полностью поддерживаем демократически избранную президентом Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор", – написал Кулеба.

  • 15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент из-за того, что депутаты несколько раз не смогли назначить правительство страны.
  • 23 апреля в парламенте Молдовы приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента".
  • Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. Предшественник Санду, лояльный России Игорь Додон, анонсировал свой визит в РФ.
  • 23 апреля Санду потребовала от прокуратуры расследовать возможную попытку узурпации власти парламентом и назвала партию Додона "преступной бандой". 
Марк Сировой
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Молдова игорь додон дмитрий кулеба майя санду
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