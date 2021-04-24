Кризис в Молодове. Украина поддержала президента Майю Санду
24.04.2021, 10:25
Майя Санду (Фото: Dumitru Doru/EPA)
Украина поддержала президента Майю Санду на фоне политического кризиса в этой стране. Соответствующий твитт опубликовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Глава МИД заявил, что для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова.
"Полностью поддерживаем демократически избранную президентом Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор", – написал Кулеба.
- 15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент из-за того, что депутаты несколько раз не смогли назначить правительство страны.
- 23 апреля в парламенте Молдовы приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента".
- Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. Предшественник Санду, лояльный России Игорь Додон, анонсировал свой визит в РФ.
- 23 апреля Санду потребовала от прокуратуры расследовать возможную попытку узурпации власти парламентом и назвала партию Додона "преступной бандой".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии