Кризис в Молодове. Украина поддержала президента Майю Санду

Украина поддержала президента Майю Санду на фоне политического кризиса в этой стране. Соответствующий твитт опубликовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава МИД заявил, что для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова.

"Полностью поддерживаем демократически избранную президентом Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор", – написал Кулеба.

15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент из-за того, что депутаты несколько раз не смогли назначить правительство страны.

23 апреля в парламенте Молдовы приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента".

Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. Предшественник Санду, лояльный России Игорь Додон, анонсировал свой визит в РФ.

23 апреля Санду потребовала от прокуратуры расследовать возможную попытку узурпации власти парламентом и назвала партию Додона "преступной бандой".

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.