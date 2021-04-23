UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Санду созывает Совбез из-за риска подрыва конституционного строя в Молдове

23.04.2021, 17:49
Санду созывает Совбез из-за риска подрыва конституционного строя в Молдове - Фото
Майя Санду (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Президент Молдовы Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности из-за ситуации вокруг Конституционного суда. Об этом сообщил в Facebook генеральный секретарь администрации президента Молдовы Андрей Спину.

Заседание запланировано на сегодня, 23 апреля. По словам Спину, на Совбезе будет обсуждаться вопрос о риске подрыва конституционного строя в Молдове.

Созыв экстренного заседания ВСБ связан с тем, что ранее сегодня в парламенте Молдовы приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента". За проект голосовали депутаты Партии социалистов (лидер Игорь Додон) и Pentru Moldova.

В проекте заявляется о существовании в Молдове конституционного и политического кризиса, "который усугубился после решения КС от 15 апреля".

СПРАВКА. В 2020 году Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове, она была кандидатом от партии Действие и солидарность (PAS). Она в двух турах победила действующего тогда главу государства – пророссийского Игоря Додона. Санду видит будущее Молдовы в продолжении сближения с Европой.
  • 15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент из-за того, что депутаты несколько раз не смогли назначить правительство страны.

Читайте также: Украина и Молдова хотят присоединиться к инициативе Триморье – Зеленский и Санду

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
игорь додон майя санду Молдова
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 