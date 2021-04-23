Санду созывает Совбез из-за риска подрыва конституционного строя в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности из-за ситуации вокруг Конституционного суда. Об этом сообщил в Facebook генеральный секретарь администрации президента Молдовы Андрей Спину.

Заседание запланировано на сегодня, 23 апреля. По словам Спину, на Совбезе будет обсуждаться вопрос о риске подрыва конституционного строя в Молдове.

Созыв экстренного заседания ВСБ связан с тем, что ранее сегодня в парламенте Молдовы приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента". За проект голосовали депутаты Партии социалистов (лидер Игорь Додон) и Pentru Moldova.

В проекте заявляется о существовании в Молдове конституционного и политического кризиса, "который усугубился после решения КС от 15 апреля".

СПРАВКА. В 2020 году Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове, она была кандидатом от партии Действие и солидарность (PAS). Она в двух турах победила действующего тогда главу государства – пророссийского Игоря Додона. Санду видит будущее Молдовы в продолжении сближения с Европой.

15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент из-за того, что депутаты несколько раз не смогли назначить правительство страны.

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Наталия Медведева

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