Похищение Чауса. Санду дважды пыталась поговорить с Зеленским, но безуспешно – NewsMaker

После исчезновения в Кишиневе бывшего судьи Николая Чауса президент Молдовы Майя Санду несколько раз пыталась связаться с президентом Владимиром Зеленским, но безуспешно. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker со ссылкой на попавшую в распоряжение редакции докладную записку в Киев посла Украины Марко Шевченко.

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Как отмечается, Санду несет имиджевые потери из-за ситуации с похищением Чауса, и что она дважды пыталась связаться с Зеленским, но "это не удалось не по вине молдавской стороны".

"Складывается впечатление, что политические оппоненты Майи Санду и их российские кураторы целенаправленно завели президента Санду в ситуацию, когда она должна или взять на себя политическую ответственность за похищение, или занять жесткую позицию по отношению к Украине", – цитирует NewsMaker записку Шевченко.

Сообщается, что Шевченко предлагает "для улучшения политических позиций Майи Санду в ее противостоянии с пророссийскими силами в Молдове" в ближайшее время провести короткий телефонный разговор президентов Молдовы и Украины, в ходе которого подтвердить непричастность Украины к похищению Чауса.

В докладной записке посла также говорится, что молдавский МИД направил посольству Украины в Кишиневе ноту в связи с этим делом, в которой, в частности, попросил снять дипломатический иммунитет с военного атташе дипмиссии Сергея Сметанюка и разрешить обыскать его автомобиль.

При этом в записке якобы указано, что молдавская сторона не намерена уведомлять СМИ о ноте с просьбой снять дипломатический иммунитет со Сметанюка.

В МИД Молдовы на запрос СМИ заявили, что воздержатся от комментариев. В украинском посольстве сообщили, что единственная информация, которую они могут распространить в СМИ, – это пресс-релизы разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его молдавским коллегой Аурелиу Чокоем.

Наталия Медведева

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