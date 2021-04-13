Похищение Чауса. Санду дважды пыталась поговорить с Зеленским, но безуспешно – NewsMaker
После исчезновения в Кишиневе бывшего судьи Николая Чауса президент Молдовы Майя Санду несколько раз пыталась связаться с президентом Владимиром Зеленским, но безуспешно. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker со ссылкой на попавшую в распоряжение редакции докладную записку в Киев посла Украины Марко Шевченко.
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Как отмечается, Санду несет имиджевые потери из-за ситуации с похищением Чауса, и что она дважды пыталась связаться с Зеленским, но "это не удалось не по вине молдавской стороны".
"Складывается впечатление, что политические оппоненты Майи Санду и их российские кураторы целенаправленно завели президента Санду в ситуацию, когда она должна или взять на себя политическую ответственность за похищение, или занять жесткую позицию по отношению к Украине", – цитирует NewsMaker записку Шевченко.
Сообщается, что Шевченко предлагает "для улучшения политических позиций Майи Санду в ее противостоянии с пророссийскими силами в Молдове" в ближайшее время провести короткий телефонный разговор президентов Молдовы и Украины, в ходе которого подтвердить непричастность Украины к похищению Чауса.
В докладной записке посла также говорится, что молдавский МИД направил посольству Украины в Кишиневе ноту в связи с этим делом, в которой, в частности, попросил снять дипломатический иммунитет с военного атташе дипмиссии Сергея Сметанюка и разрешить обыскать его автомобиль.
При этом в записке якобы указано, что молдавская сторона не намерена уведомлять СМИ о ноте с просьбой снять дипломатический иммунитет со Сметанюка.
В МИД Молдовы на запрос СМИ заявили, что воздержатся от комментариев. В украинском посольстве сообщили, что единственная информация, которую они могут распространить в СМИ, – это пресс-релизы разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его молдавским коллегой Аурелиу Чокоем.
- В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве. Рада дала согласие на задержание и арест, но судья успел сбежать. Интерпол разыскивает Чауса по линии "взяточничество".
- Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию.
- Осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.
- 22 сентября 2020 года в САП сообщили, что Чаус оспаривает отказ тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона в предоставлении ему политического убежища.
- 3 апреля 2021 года неизвестные похитили Чауса в Кишиневе.
- 5 апреля МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили иностранцы и выехали в Украину.
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