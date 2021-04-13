UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Похищение Чауса. Санду дважды пыталась поговорить с Зеленским, но безуспешно – NewsMaker

13.04.2021, 23:04
Похищение Чауса. Санду дважды пыталась поговорить с Зеленским, но безуспешно – NewsMaker - Фото
Владимир Зеленский и Майя Санду (Фото - пресс-служба Офиса президента)

После исчезновения в Кишиневе бывшего судьи Николая Чауса президент Молдовы Майя Санду несколько раз пыталась связаться с президентом Владимиром Зеленским, но безуспешно. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker со ссылкой на попавшую в распоряжение редакции докладную записку в Киев посла Украины Марко Шевченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Санду несет имиджевые потери из-за ситуации с похищением Чауса, и что она дважды пыталась связаться с Зеленским, но "это не удалось не по вине молдавской стороны".

"Складывается впечатление, что политические оппоненты Майи Санду и их российские кураторы целенаправленно завели президента Санду в ситуацию, когда она должна или взять на себя политическую ответственность за похищение, или занять жесткую позицию по отношению к Украине", – цитирует NewsMaker записку Шевченко.

Сообщается, что Шевченко предлагает "для улучшения политических позиций Майи Санду в ее противостоянии с пророссийскими силами в Молдове" в ближайшее время провести короткий телефонный разговор президентов Молдовы и Украины, в ходе которого подтвердить непричастность Украины к похищению Чауса.

В докладной записке посла также говорится, что молдавский МИД направил посольству Украины в Кишиневе ноту в связи с этим делом, в которой, в частности, попросил снять дипломатический иммунитет с военного атташе дипмиссии Сергея Сметанюка и разрешить обыскать его автомобиль. 

При этом в записке якобы указано, что молдавская сторона не намерена уведомлять СМИ о ноте с просьбой снять дипломатический иммунитет со Сметанюка.

В МИД Молдовы на запрос СМИ заявили, что воздержатся от комментариев. В украинском посольстве сообщили, что единственная информация, которую они могут распространить в СМИ, – это пресс-релизы разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его молдавским коллегой Аурелиу Чокоем.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
майя санду Владимир Зеленский Николай Чаус Молдова кишинев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 