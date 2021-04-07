"Украина не причастна". Кулеба прокомментировал похищение бывшего киевского судьи Чауса
Украина не причастна к нынешней ситуации с бывшим киевским судьей Николаем Чаусом. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем, передает пресс-служба МИД.
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Как отмечается, Кулеба предложил Молдове создать совместную рабочую группу для установления всех обстоятельств похищения Чауса, в том числе нынешнего места его пребывания.
По словам главы МИД, правоохранители ожидали, что после положительного для Украины завершения судебного рассмотрения жалобы Чауса на отказ предоставить ему убежище в Молдове, он будет экстрадирован в рамках международной правовой помощи на основании европейских конвенций и двусторонних договоров о выдаче и о взаимной помощи в уголовным делам.
Как отметили в министерстве, ситуацию с Чаусом пытаются использовать в свою пользу силы, которые хотят сорвать положительное для Украины и Молдовы развитие отношений и укрепление их европейских перспектив.
В МИД также сообщили, что Кулеба и Чокой обсудили обострение Россией ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и наращивание войск РФ вокруг украинских границ государства. Чокой заверил в неизменной поддержке Молдовой суверенитета и территориальной целостности Украины.
- В августе 2016-го судья Днепровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве: его не задержали из-за судейского иммунитета. Рада дала согласие на задержание и арест, но тот успел сбежать во временно оккупированный Россией Крым. Интерпол разыскивает Чауса по линии "взяточничество".
- Весной 2017-го Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища (ему отказали). Украина затребовала экстрадицию.
- Осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.
- 22 сентября 2020 года в САП сообщили, что Чаус оспаривает отказ тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона в предоставлении ему политического убежища.
- 3 апреля 2021 года неизвестные похитили Чауса в Кишеневе.
- 5 апреля МВД Молдовы заявило, что Чауса похитили иностранцы и выехали в Украину.
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