Санду об исчезновении экс-судьи Чауса: Недопустимо, что в Молдове пропадают люди

На возможное похищение бывшего киевского судьи Николая Чауса отреагировала в Facebook президент Молдовы Майя Санду. Она поручила правоохранителям разобраться в ситуации, назвав ее недопустимой.

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"Недопустимо, что в республике Молдова пропадают люди, независимо от того, являются ли они гражданами республики", – подчеркнула глава государства.

Она напомнила об истории, из-за которой Чаус оказался на территории Молдовы и потребовала от руководства Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности "незамедлительных действий" по уточнению подробностей исчезновения бывшего судьи в стране.

В августе 2016 года судья Днепровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве, но его не задержали из-за судейского иммунитета. Рада дала согласие на задержание и арест, но тот успел сбежать во временно оккупированный Россией Крым.

Весной 2017 года Чаус сдался полиции в Молдове и попросил там политического убежища – ему отказали. Украина затребовала экстрадицию.

В сентябре 2020 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Чаус оспаривает отказ тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона в предоставлении ему политического убежища.

3 апреля 2021 года адвокат Чауса заявил, что его подзащитного похитили в Кишиневе неизвестные.

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Дарья Мостовая

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