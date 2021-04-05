Санду об исчезновении экс-судьи Чауса: Недопустимо, что в Молдове пропадают люди
05.04.2021, 12:05
Майя Санду (Фото: Dumitru Doru/EPA)
На возможное похищение бывшего киевского судьи Николая Чауса отреагировала в Facebook президент Молдовы Майя Санду. Она поручила правоохранителям разобраться в ситуации, назвав ее недопустимой.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
"Недопустимо, что в республике Молдова пропадают люди, независимо от того, являются ли они гражданами республики", – подчеркнула глава государства.
Она напомнила об истории, из-за которой Чаус оказался на территории Молдовы и потребовала от руководства Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности "незамедлительных действий" по уточнению подробностей исчезновения бывшего судьи в стране.
- В августе 2016 года судья Днепровского райсуда Киева Чаус был разоблачен во взяточничестве, но его не задержали из-за судейского иммунитета. Рада дала согласие на задержание и арест, но тот успел сбежать во временно оккупированный Россией Крым.
- Весной 2017 года Чаус сдался полиции в Молдове и попросил там политического убежища – ему отказали. Украина затребовала экстрадицию.
- В сентябре 2020 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Чаус оспаривает отказ тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона в предоставлении ему политического убежища.
- 3 апреля 2021 года адвокат Чауса заявил, что его подзащитного похитили в Кишиневе неизвестные.
Читайте также: В Молдове объяснили, почему затягивается экстрадиция судьи Чауса
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев • Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Head of PRРазместить вакансию
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Последние новости
Комментарии