Президент Молдовы распустила парламент и назначила досрочные выборы

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов, которые должны пройти 11 июля. Об этом она сообщила на брифинге для прессы, сообщает NewsMaker.

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Это стало возможным, после того как Конституционный суд признал неконституционным введение чрезвычайного положения в Молдове.

"Правительство должно выделить деньги, необходимые для подготовки и проведения выборов. Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее — на наших плечах", — заявила Санду.

Издание поясняет, что, согласно действующему законодательству Молдовы, в период действия ЧП парламент распустить нельзя. ЧП ввели на заседании парламента 31 марта голосами депутатов от ПСРМ и Pentru Moldova, срок действия ЧП — с 1 апреля до 30 мая. Депутаты от оппозиции оспорили это решение в КС, и 28 апреля суд признал решение парламента неконституционным.

15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент из-за того, что депутаты несколько раз не смогли назначить правительство страны.

23 апреля в парламенте Молдовы приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента".

24 апреля Украина поддержала Санду на фоне политического кризиса.

27 апреля КС вернул Санду полномочия координировать деятельность Службы информации и безопасности.

Вадим Ребрина

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