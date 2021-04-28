Президент Молдовы распустила парламент и назначила досрочные выборы
Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов, которые должны пройти 11 июля. Об этом она сообщила на брифинге для прессы, сообщает NewsMaker.
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Это стало возможным, после того как Конституционный суд признал неконституционным введение чрезвычайного положения в Молдове.
"Правительство должно выделить деньги, необходимые для подготовки и проведения выборов. Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее — на наших плечах", — заявила Санду.
Издание поясняет, что, согласно действующему законодательству Молдовы, в период действия ЧП парламент распустить нельзя. ЧП ввели на заседании парламента 31 марта голосами депутатов от ПСРМ и Pentru Moldova, срок действия ЧП — с 1 апреля до 30 мая. Депутаты от оппозиции оспорили это решение в КС, и 28 апреля суд признал решение парламента неконституционным.
- 15 апреля Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент из-за того, что депутаты несколько раз не смогли назначить правительство страны.
- 23 апреля в парламенте Молдовы приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента".
- 24 апреля Украина поддержала Санду на фоне политического кризиса.
- 27 апреля КС вернул Санду полномочия координировать деятельность Службы информации и безопасности.
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