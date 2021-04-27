В Молдове Конституционный суд вернул Санду полномочия, отобранные парламентом

Конституционный суд Молдовы вернул президенту Майе Санду полномочия координировать деятельность Службы информации и безопасности. Об этом сообщает NewsMaker.

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Депутаты Сергей Литвиненко и Дину Плынгэу оспорили в КС решение парламента Молдовы, которым он фактически исключил все компетенции президента в отношении СИБ.

Литвиненко отметил, в частности, что закон был принят с нарушением процедуры – депутатам не дали возможности внести в него поправки.

Плынгэу отметил политический характер подобных решений парламента, который в 2016 году лишил президента полномочий по СИБ, в 2019 году вернул их, и снова лишил в 2020 году.

КС Молдовы признал решение парламента неконституционным.

По итогам второго тура выборов 2020 года Санду стала новым президентом Молдовы. Она набрала 57,75% голосов, у бывшего президента Игоря Додона – 42,25%.

3 декабря 2020 года парламент Молдовы, где у партии Додона большинство, вывел СИБ из подчинения президента.

15 апреля 2021 года Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент из-за того, что депутаты несколько раз не смогли назначить правительство страны.

23 апреля в парламенте Молдовы приняли проект постановления об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента".

24 апреля Украина поддержала Санду на фоне политического кризиса.

Денис Юдин

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