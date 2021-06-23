UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Грузии – Зеленскому: Мы потеряли время. Пора переходить к конкретике

23.06.2021, 13:55
Президент Грузии – Зеленскому: Мы потеряли время. Пора переходить к конкретике - Фото
Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "некоторое время", которое могло уйти на улучшение отношении Украины и Грузии, после инаугурации президента Владимира Зеленского "было потеряно", однако сейчас отношения между государствами приходят "в норму". Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с Зеленским.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Хотя я была рада присутствовать на вашей инаугурации и не забуду этот день, но, к сожалению, после этого некоторое время было потеряно. Время, которое мы должны были использовать на углубление отношений между странами. Лично я очень осторожно относилась к нашим отношениям и сегодня точно так же. В 2020-ом я высказывала сожаление из-за проблем, которые были в наших отношениях", – сказала Зурабишвили. 

По ее словам, власти Грузии и Украины должны вместе "укреплять общие цели по НАТО и ЕС".

"Не менее важным, господин президент, является переход на новую ступень наших отношений. Между нами имеются все направления, институционные рамки, высший совет. Мы подписали не одну декларацию по защите институций, но документы – это не все, главное – конкретика. Главное – содержательность этих отношений и необходимо их активизировать, оживить существующие форматы", – заявила грузинский президент.

Она отметила, что Грузия поддерживает Крымскую платформу и обязательно будет представлена на саммите в Киеве в августе этого года. Среди прочего, Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию.

Читайте также: Саакашвили заявил о возвращении в Грузию. Там грозят ему тюрьмой 

 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский президент Грузия отношения Саломе Зурабишвили
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 