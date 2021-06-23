Президент Грузии – Зеленскому: Мы потеряли время. Пора переходить к конкретике

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "некоторое время", которое могло уйти на улучшение отношении Украины и Грузии, после инаугурации президента Владимира Зеленского "было потеряно", однако сейчас отношения между государствами приходят "в норму". Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с Зеленским.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Хотя я была рада присутствовать на вашей инаугурации и не забуду этот день, но, к сожалению, после этого некоторое время было потеряно. Время, которое мы должны были использовать на углубление отношений между странами. Лично я очень осторожно относилась к нашим отношениям и сегодня точно так же. В 2020-ом я высказывала сожаление из-за проблем, которые были в наших отношениях", – сказала Зурабишвили.

По ее словам, власти Грузии и Украины должны вместе "укреплять общие цели по НАТО и ЕС".

"Не менее важным, господин президент, является переход на новую ступень наших отношений. Между нами имеются все направления, институционные рамки, высший совет. Мы подписали не одну декларацию по защите институций, но документы – это не все, главное – конкретика. Главное – содержательность этих отношений и необходимо их активизировать, оживить существующие форматы", – заявила грузинский президент.

Она отметила, что Грузия поддерживает Крымскую платформу и обязательно будет представлена на саммите в Киеве в августе этого года. Среди прочего, Зурабишвили пригласила Зеленского посетить Грузию.

Читайте также: Саакашвили заявил о возвращении в Грузию. Там грозят ему тюрьмой

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.