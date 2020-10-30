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Грузия не пустила 30 украинских нардепов наблюдателями на парламентских выборах – Ясько

30.10.2020, 11:48
Грузия не пустила 30 украинских нардепов наблюдателями на парламентских выборах – Ясько - Фото
Елизавета Ясько (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава украинской делегации в ПАСЕ сообщила, что Грузия отказалась принимать самолет с нардепами, летевшими по приглашению оппозиции

Грузия отказалась пускать украинских нардепов в качестве наблюдателей на парламентских выборах 31 октября. Об этом сообщает в Facebook нардеп из фракции Слуга народа, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

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По словам Ясько, Грузия отменила разрешение на прием самолета из Украины, на котором должны были лететь 30 нардепов из трех фракций.

Ясько назвала действия Грузии недружественным шагом.

Поездка нардепов должна была пройти по приглашению оппозиционной партии ЕНД, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Ясько подчеркнула, что Украина готова работать с демократически избранным парламентом Грузии вне зависимости от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра.

Денис Юдин
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