Зеленский: Решение Грузии - ошибка, Украина отзывать посла в ответ не будет

Украина не будет отзывать посла из Грузии для консультаций. Об этом заявил журналистам президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Луганскую область.
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Зеленский назвал ошибкой решение Грузии вызвать посла из Украины в Тбилиси для консультаций после назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполкома Совета реформ при президенте.
"Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждой стране кадровая политика касается только этой страны и граждан, которые в ней живут", - подчеркнул президент.
Зеленский напомнил, что Саакашвили - гражданин Украины, и его назначение - это внутренняя политика страны.
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28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- В мае 2019-го Зеленский вернул Саакашвили гражданство, которого тот лишился в 2017-м указом пятого президента Петра Порошенко.
- 22 апреля 2020-го появилась информация, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам, поскольку "видит в нем потенциал для усиления Кабмина". Саакашвили согласился и на встрече с фракцией Слуга народа сообщил ей, что президент поручил ему заниматься переговорами с МВФ. В результате в Кабмин Саакашвили не назначили.
- Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе сказал, что назначение Саакашвили Грузия воспримет как "недружественный шаг".
- 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.
Денис Юдин