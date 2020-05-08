Зеленский: Решение Грузии - ошибка, Украина отзывать посла в ответ не будет

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украина не будет отзывать посла из Грузии для консультаций. Об этом заявил журналистам президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Луганскую область.

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Зеленский назвал ошибкой решение Грузии вызвать посла из Украины в Тбилиси для консультаций после назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполкома Совета реформ при президенте.

"Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждой стране кадровая политика касается только этой страны и граждан, которые в ней живут", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что Саакашвили - гражданин Украины, и его назначение - это внутренняя политика страны.