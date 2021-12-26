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Германия и США по-разному оценивают вероятность нового вторжения РФ в Украину – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 14:20
Германия и США по-разному оценивают вероятность нового вторжения РФ в Украину – Reuters - Фото
Джо Байден и Олаф Шольц (фото - ЕРА, коллаж - LIGA.net)

У Германии и США разнятся оценки вероятности нового вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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Два источника в правительстве Германии сообщили агентству, что Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в желании России снова напасть на Украину.

Германия стремится к снижению напряженности и хочет реанимировать нормандский формат с участием России, Украины, Франции и ФРГ, говорят источники агентства.

Также один из собеседников журналистов сообщил, что в прошлый четверг советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плетнер договорился встретиться с Дмитрием Козаком – российским переговорщиком по Украине, замглавы администрации президента РФ Владимира Путина.

Берлин и Москва отказались официально комментировать эту информацию.

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Марк Сировой
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