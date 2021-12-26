Германия и США по-разному оценивают вероятность нового вторжения РФ в Украину – Reuters
У Германии и США разнятся оценки вероятности нового вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
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Два источника в правительстве Германии сообщили агентству, что Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в желании России снова напасть на Украину.
Германия стремится к снижению напряженности и хочет реанимировать нормандский формат с участием России, Украины, Франции и ФРГ, говорят источники агентства.
Также один из собеседников журналистов сообщил, что в прошлый четверг советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плетнер договорился встретиться с Дмитрием Козаком – российским переговорщиком по Украине, замглавы администрации президента РФ Владимира Путина.
Берлин и Москва отказались официально комментировать эту информацию.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами", в том числе использованием гиперзвуковых ракет.
- США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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