Германия и США по-разному оценивают вероятность нового вторжения РФ в Украину – Reuters

У Германии и США разнятся оценки вероятности нового вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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Два источника в правительстве Германии сообщили агентству, что Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в желании России снова напасть на Украину.

Германия стремится к снижению напряженности и хочет реанимировать нормандский формат с участием России, Украины, Франции и ФРГ, говорят источники агентства.

Также один из собеседников журналистов сообщил, что в прошлый четверг советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плетнер договорился встретиться с Дмитрием Козаком – российским переговорщиком по Украине, замглавы администрации президента РФ Владимира Путина.

Берлин и Москва отказались официально комментировать эту информацию.

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Марк Сировой

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