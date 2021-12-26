UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Если НАТО откажет России. Путин грозит Альянсу "самым разным" военно-техническим ответом

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 11:53
Если НАТО откажет России. Путин грозит Альянсу
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ может дать "самый разный" военно-технический ответ НАТО, если Альянс отбросит требования Кремля о нерасширении на восток. Об этом он сказал в комментарии пропагандистскому каналу Россия 1.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Корреспондент спросил, каким может быть военно-технический ответ России, если НАТО "не услышит" требований РФ.

"Он может быть самым разным, он будет зависеть от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", – ответил Путин.

При этом он утверждает, что Россия выдвинула требования "не для того, чтобы что-то баллотировать или прекратить с точки зрения дипломатического процесса".

Путин заверяет, что Россия будет стремиться достичь "дипломатического результата, закрепленного юридически".

Читайте также: У Зеленского ответили на отказ Путина от гарантий ненападения на Украину 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин нато гарантии требования вторжение войска россии военный ответ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 