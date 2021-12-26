Если НАТО откажет России. Путин грозит Альянсу "самым разным" военно-техническим ответом

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ может дать "самый разный" военно-технический ответ НАТО, если Альянс отбросит требования Кремля о нерасширении на восток. Об этом он сказал в комментарии пропагандистскому каналу Россия 1.

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Корреспондент спросил, каким может быть военно-технический ответ России, если НАТО "не услышит" требований РФ.

"Он может быть самым разным, он будет зависеть от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", – ответил Путин.

При этом он утверждает, что Россия выдвинула требования "не для того, чтобы что-то баллотировать или прекратить с точки зрения дипломатического процесса".

Путин заверяет, что Россия будет стремиться достичь "дипломатического результата, закрепленного юридически".

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Марк Сировой

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