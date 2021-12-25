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Данилов призывает Запад ввести ряд превентивных санкций против России

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2021, 13:51
Данилов призывает Запад ввести ряд превентивных санкций против России - Фото
Алексей Данилов (скриншот видео Апостроф TV)

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи, а также применить превентивные санкции против России. Об этом он заявил в интервью AFP.

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По его словам, "вопрос номер один – это обеспечение Украины оборонительным оружием".

Однако также он призвал к превентивному санкционному удару по России: "Когда наша страна будет разрушена, против кого вы собираетесь вводить санкции?".

Также секретарь СНБО предостерег страны Запада от принятия решений по Украине с Россией. Он говорит, что "каким бы ни был исход этих переговоров, он не будет работать, если его не примут украинцы": "Мы не Россия. Невозможно поставить всех на колени, потому что большие люди решили за нас".

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Владислав Сердюк
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санкции война Донбасс Алексей Данилов
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