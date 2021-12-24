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Швеция поддержала Украину. Там заявили, что не России решать, кого возьмут в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 14:35
Швеция поддержала Украину. Там заявили, что не России решать, кого возьмут в НАТО - Фото
Анн Линде (Фото: EPA)

Швеция исключает требования России к Западу не принимать новые страны в НАТО. Министр иностранных дел Анн Линде подчеркнула, что "каждая страна имеет право делать собственный выбор политики безопасности", пишет издание Euroaktiv.

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Линде сказала, что шведская сторона "решительно исключает все переговоры, касающиеся основ европейского порядка безопасности", и добавила, что необходимо соблюдать международное право.

Требования президента России Владимира Путина также влияют и на Швецию, не являющуюся членом Альянса, считает она.

"Это очень влияет на Швецию и Финляндию, ведь отказ от любого будущего расширения НАТО снизит возможности для самостоятельного политического выбора", — сказала Линде.

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Министр также выразила обеспокоенность по поводу обострения ситуации на границе Украины с Россией. Как сообщает издание, в последние дни она встретилась с представителями из Великобритании, стран Скандинавии и Балтии, чтобы обсудить эскалацию вокруг Украины.

Линде отметила, что если Россия совершит полномасштабное вторжение в Украину, Швеция ответит разными видами экономических санкций.

  • Глава Минобороны Швеции Хультквист 17 ноября 2021 года заявил, что Швеция готова направить в Украину военных инструкторов из-за повышенного напряжения на границе.
  • Швеция вместе с другими пятью странами в августе 2021 года организовали фонд для сбора средств, чтобы смягчить дестабилизацию на границе Украины.

Марина Тищенко
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агрессия России война геополитика нато оккупация сдерживание анн линде
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