Половина украинцев считают угрозу нового вторжения России реальной: опрос КМИС

Почти половина украинцев (49,2%) уверены, что новое вторжение России на территорию Украины является реальной угрозой. Несколько меньше (41,4%) считают, что такого вторжения не будет. Такие данные исследования были опубликованы Киевским международным институтом социологии.

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Как сообщил LIGA.net замдиректора КМИС Антон Грушецкий, у опроса есть частный заказчик, который пожелал остаться анонимным.

Следует ли воспринимать увеличение количества российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года?

В частности, 57% украинцев ответили, что дипломатических и оборонных усилий власти недостаточно, чтобы предотвратить угрозу со стороны России. Полагают, что усилий достаточно – 27,1%.

По Вашему мнению, достаточно или недостаточно дипломатических и оборонных усилий прилагают украинские власти для предотвращения полномасштабного российского вторжения?

В том, что отказ Украины в перспективе членства в НАТО ослабит безопасность страны, поскольку только разожжет агрессивность президента России Владимира Путина, убеждены 39,2% опрашиваемых.

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Еще 29,7% считают, что исполнение ультиматума Путина "усилит страну потому, что он ослабит агрессию по отношению к Украине".

Президент России Владимир Путин требует, чтобы Запад взял на себя обязательство не расширять НАТО на Восток, что означает отказ Украины в перспективе членства в НАТО. По-вашему, такой шаг…?

Опрос проведен 13-16 декабря 2021 по телефону с использованием компьютера среди 1203 украинцев в возрасте от 18 лет и старше по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Возможная погрешность – 1,4–3,2%.

Опрос в ноябре 2021 показал, что почти 40% россиян считают, что обострение на востоке Украины может перерасти в полномасштабную войну с Россией. Еще 3% убеждены, что это неизбежно.

Больше всего тех, кто заявил о готовности сопротивляться агрессору – среди избирателей партий Сила и честь и Европейская солидарность. Такие данные показал опрос в декабре 2021 года.

В 2021-м за вступление в НАТО голосовали бы 54% украинцев. Это самый большой показатель за восемь лет.

Марина Тищенко

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