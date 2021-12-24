Лавров пригрозил Европе масштабным конфликтом из-за "втягивания Украины в НАТО"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе может возникнуть риск масштабного конфликта из-за курса Украины в НАТО. Об этом он сказал в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodenje, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

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"Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России", – заявил он.

По словам Лаврова, это провоцирует "серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе".

Глава МИД РФ напомнил, что ждет реакции от США и НАТО на выдвинутые Россией требования по "гарантиям безопасности". Он утверждает, что градус конфронтации был вызван тем, как "американские коллеги опекают своих украинских протеже".

Лавров также заявил, что обстановка в отношениях США и России – нездоровая. По его интерпретации, США проводят "недружественную линию" против РФ: "вводят санкции, выдвигают бездоказательные обвинения и предпринимают другие недружественные шаги".

По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

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Марк Сировой

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