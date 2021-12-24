UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лавров пригрозил Европе масштабным конфликтом из-за "втягивания Украины в НАТО"

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 10:14
Лавров пригрозил Европе масштабным конфликтом из-за
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе может возникнуть риск масштабного конфликта из-за курса Украины в НАТО. Об этом он сказал в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodenje, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России", – заявил он.

По словам Лаврова, это провоцирует "серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе".

Глава МИД РФ напомнил, что ждет реакции от США и НАТО на выдвинутые Россией требования по "гарантиям безопасности". Он утверждает, что градус конфронтации был вызван тем, как "американские коллеги опекают своих украинских протеже".

Лавров также заявил, что обстановка в отношениях США и России – нездоровая. По его интерпретации, США проводят "недружественную линию" против РФ: "вводят санкции, выдвигают бездоказательные обвинения и предпринимают другие недружественные шаги".

Читайте также: Белый дом: США могли бы согласиться с некоторыми предложениями России, но не по НАТО

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война нато мид рф Сергей Лавров Европа конфликт вторжение войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 