UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Белый дом: США могли бы согласиться с некоторыми предложениями России, но не по НАТО

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 09:23
Белый дом: США могли бы согласиться с некоторыми предложениями России, но не по НАТО - Фото
Джен Псаки (фото - ЕРА)

США могли бы согласиться с некоторыми предложениями России по "гарантиям безопасности", однако не по вопросу НАТО. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россияне выдвигали предложения – с некоторыми мы бы согласились, с некоторыми, очевидно, не согласились бы, например о НАТО", – сказала она.

Псаки также отметила, что НАТО – оборонительный, а не агрессивный союз, и доказательств обратному нет. Единственной агрессией, которую видит Вашингтон на границе Украины и России, является скопление там российских войск, добавила спикер.

При этом она сказала, что дипломатические переговоры – это движение вперед. По ее словам, переговоры с РФ могут состояться в начале января, однако точной даты и места еще нет.  

Также вчера в Белом доме заявили, что дальнейшая эскалация со стороны России приведет к результату, которого Кремль не хочет – к увеличению возможностей НАТО.

Читайте также: Запад отвергает почти все требования России, но прямо говорить "нет" не хочет – FT

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин нато мид рф белый дом требования
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 