Белый дом: США могли бы согласиться с некоторыми предложениями России, но не по НАТО

США могли бы согласиться с некоторыми предложениями России по "гарантиям безопасности", однако не по вопросу НАТО. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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"Россияне выдвигали предложения – с некоторыми мы бы согласились, с некоторыми, очевидно, не согласились бы, например о НАТО", – сказала она.

Псаки также отметила, что НАТО – оборонительный, а не агрессивный союз, и доказательств обратному нет. Единственной агрессией, которую видит Вашингтон на границе Украины и России, является скопление там российских войск, добавила спикер.

При этом она сказала, что дипломатические переговоры – это движение вперед. По ее словам, переговоры с РФ могут состояться в начале января, однако точной даты и места еще нет.

Также вчера в Белом доме заявили, что дальнейшая эскалация со стороны России приведет к результату, которого Кремль не хочет – к увеличению возможностей НАТО.

По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

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Марк Сировой

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