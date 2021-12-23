Белый дом: Если Россия продолжит эскалацию, произойдет то, чего она не хочет

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена заявил, что в случае продолжения военной эскалации России против Украины потенциал НАТО будет увеличен, причем ближе к границам РФ, а не дальше. Об этом чиновник сказал во время телефонного брифинга, стенограмма которого опубликована на сайте Белого дома.

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"Из этой работы (координации действий с европейскими союзниками, – ред.) и из заявлений НАТО, ЕС, Большой семерки нам становится ясно, что, если Россия продолжит то, что может произойти, мы и наши союзники готовы понести серьезные издержки, которые нанесут ущерб экономике России и приведут именно к тому, чего она не хочет: к увеличению возможностей НАТО, а не уменьшению; ближе к России, а не дальше", – сказал он.

Все это было донесено до руководства РФ. Вместе с тем Кремлю дали понять, что он может пойти по другому пути, сказал чиновник.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО планирует усилить свои позиции на восточном фланге в связи с агрессивной политикой России.

22 декабря Welt со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата из Североатлантического альянса написал, что Силы быстрого реагирования НАТО (NRF) из 40 000 военных приведены в повышенную готовность на фоне скопления войск России у границ Украины и роста напряженности в Европе.

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Вадим Ребрина

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