Агрессия России. НАТО привело в повышенную готовность Силы быстрого реагирования – Welt

Силы быстрого реагирования НАТО (NRF) из 40 000 военных приведены в повышенную готовность на фоне скопления войск России у границ Украины и роста напряженности в Европе. Об этом сообщает Welt со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата из Североатлантического альянса.

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По данным журналистов, в связи с этим решением Оперативная группа повышенной готовности НАТО (VJTF) из 6400 солдат должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо семи, как это было ранее.

Другие подразделения NRF, в частности спецназ и логисты, также были переведены в режим повышенной готовности, отмечают в издании.

По данным источника журналистов, решение о повышении готовности NRF принял на прошлой неделе Североатлантический совет.

В издании отмечают, что оно было принято на фоне обострения ситуации с российскими войсками вокруг Украины и для усиления обороны восточного фланга НАТО – Польши, Румынии и стран Балтии.

Представитель НАТО отказался комментировать эту информацию, однако заявил: наращивание военной мощи РФ вокруг границ Украины подрывает безопасность в Европе, а дальнейшая агрессия будет иметь последствия для Москвы.

При этом он добавил, что политика НАТО в отношениях с РФ остается последовательной – оборона и диалог.

По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.

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Марк Сировой

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