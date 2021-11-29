Талибан просит ЕС помочь с аэропортами. Взамен готов выпустить из страны всех желающих

Талибан просит Евросоюз помочь им восстановить работу аэропортов в Афганистане, а взамен готов выпустить из страны всех желающих. Предложение прозвучало на гуманитарных переговорах делегаций талибов и ЕС сообщает Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное



Переговоры представителей Талибана и ЕС прошли в Дохе (Катар) 27 и 28 ноября. В заявлении по их итогам подчеркивается, что переговоры не означают формального признания Евросоюзом правительства талибов и ведутся "в интересах ЕС и народа Афганистана".

Евросоюз, сказано в заявлении, намерен и далее оказывать гуманитарную помощь всем жителям Афганистана, которые в ней нуждаются. ЕС также пообещал предоставить Кабулу дополнительную финансовую помощь – но только при условии, что она будет направлена "непосредственно на поддержку народа Афганистана".

Евросоюз призвал Талибан создать "инклюзивное правительство", в котором посты смогут занять не только мужчины, но и женщины.

22 ноября сообщалось, что Талибан запретил в Афганистане телесериалы c участием актрис, а женщины-телеведущие теперь должны появляться на экране с закрытым лицом.

Читайте также: "Для них нет такой необходимости". Талибан запретит женщинам заниматься спортом

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.