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Талибы в Афганистане запретили девочкам посещать среднюю школу

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2021, 18:06
Талибы в Афганистане запретили девочкам посещать среднюю школу - Фото
Фото: EPA

В Афганистане Талибан разрешил вернуться на уроки в среднюю школу только мальчикам и учителям-мужчинам. Девочкам посещать занятия запретили, сообщает BBC.

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Представитель Талибана сообщил, что в ближайшее время планируется открыть школы для девочек, но школьницы и их родители опасаются, что Афганистан возвращается к суровому правлению 1990-х годов, когда действовал запрет на обучение девочек в школе.

"Я так беспокоюсь о своем будущем. Все выглядит очень мрачным. Каждый день я просыпаюсь и спрашиваю себя, почему я жива? Стоит ли мне оставаться дома и ждать, пока кто-нибудь постучит в дверь и попросит меня выйти за него замуж?" – сказала одна афганская школьница, которая надеялась стать юристом.

"Моя мать была неграмотной, а мой отец постоянно издевался над ней и называл ее идиоткой. Я не хотел бы, чтобы моя дочь стала похожей на мою маму", – сказал ее отец.

Ранее на этой неделе талибы объявили, что женщинам будет разрешено учиться в университетах, но они не смогут делать это вместе с мужчинами и вынуждены будут придерживаться нового дресс-кода.

Вместе с тем, отмечает агентство, афганские университеты не имеют ресурсов для предоставления отдельных классов.

После того как в 2001 году талибов отстранили от власти, был достигнут огромный прогресс в улучшении охвата образованием в Афганистане и повышении уровня грамотности, особенно среди девочек и женщин.

Число девочек в начальных школах увеличилось почти с нуля до 2,5 миллионов, а уровень грамотности среди женщин почти удвоился за десятилетие до 30%.

  • После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.
  • Также в Талибане заявили о готовности обеспечить присутствие женщин в госструктурах "в соответствии с исламским правом".
  • Мировое сообщество скептически отнеслось к этим обещаниям. Лидеры G7 заявили, что легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять международные обязательства страны по обеспечению стабильности и соблюдению прав человека в Афганистане.
  • 7 сентября Талибан объявил состав нового афганского правительства, в нем нет ни одной женщины.
  • 8 сентября стало известно, что Талибан запретил женщинам заниматься спортом.
  • 11 сентября спикер талибов заявил, что в правительстве Афганистана не будет женщин: "Их дело – рожать".
Вадим Ребрина
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Афганистан талибан права человека школа
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