Спикер талибов: В правительстве Афганистана не будет женщин, их дело – рожать

В афганском правительстве не будет женщин-министров, заявил представитель исламистского движения Талибан Сайед Зекрулла Хашими в эфире телеканала TOLOnews, сообщает Independent.

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По словам Хашими, не обязательно, чтобы в Кабинете министров присутствовали женщины. Он заявил, что женщина не может выполнять работу в министерстве, потому что это как "надеть ей что-то на шею, что она не может носить".

"Женщины Афганистана – это те, кто рожает народ Афганистана, обучает его исламской этике", – заявил Хашими.

Хашими сравнил работу женщин в офисах во время 20 лет американского присутствия в Афганистане с проституцией, а на слова ведущего о том, что нельзя обвинять всех женщин в проституции, ответил: "Я не имею в виду всех афганских женщин – четыре женщины, протестующие на улицах, не представляют женщин Афганистана".

После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.

Также в Талибане заявили о готовности обеспечить присутствие женщин в госструктурах "в соответствии с исламским правом".

Мировое сообщество скептически отнеслось к этим обещаниям. Лидеры G7 заявили, что легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять международные обязательства страны по обеспечению стабильности и соблюдению прав человека в Афганистане.

7 сентября Талибан объявил состав нового афганского правительства, в нем нет ни одной женщины.

8 сентября стало известно, что Талибан запретит женщинам заниматься спортом.

Денис Юдин

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