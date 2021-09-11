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Спикер талибов: В правительстве Афганистана не будет женщин, их дело – рожать

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2021, 12:00
Спикер талибов: В правительстве Афганистана не будет женщин, их дело – рожать - Фото
Афганские женщины требуют прав на работу и образование (Фото: twitter.com/ZahraSRahimi)

В афганском правительстве не будет женщин-министров, заявил представитель исламистского движения Талибан Сайед Зекрулла Хашими в эфире телеканала TOLOnews, сообщает Independent.

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По словам Хашими, не обязательно, чтобы в Кабинете министров присутствовали женщины. Он заявил, что женщина не может выполнять работу в министерстве, потому что это как "надеть ей что-то на шею, что она не может носить".

"Женщины Афганистана – это те, кто рожает народ Афганистана, обучает его исламской этике", – заявил Хашими.

Хашими сравнил работу женщин в офисах во время 20 лет американского присутствия в Афганистане с проституцией, а на слова ведущего о том, что нельзя обвинять всех женщин в проституции, ответил: "Я не имею в виду всех афганских женщин – четыре женщины, протестующие на улицах, не представляют женщин Афганистана".

  • После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.
  • Также в Талибане заявили о готовности обеспечить присутствие женщин в госструктурах "в соответствии с исламским правом".
  • Мировое сообщество скептически отнеслось к этим обещаниям. Лидеры G7 заявили, что легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять международные обязательства страны по обеспечению стабильности и соблюдению прав человека в Афганистане.
Денис Юдин
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Афганистан талибан талибы права женщин
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