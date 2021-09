Талибан объявил состав нового правительства Афганистана

Талибан объявил состав нового афганского правительства. Его возглавил мулла Хасан Ахунд, соратник покойного основателя движения муллы Омара. Об этом заявил во время пресс-конференции в Кабуле спикер Талибана, передают Reuters и Аriananews.

Мулла Хасан Ахунд стал премьер-министром, а мулла Абдул Гани Барадар, сооснователь Талибана, которому ранее приписывали эту должность, стал его первым заместителем. Второй заместитель - Абдул Салам Ханафи.

Мулла Хасан Ахунд был министром иностранных дел и заместителем премьер-министра во время предыдущих администраций талибов с 1996-го по 2001-й.

Сараджуддин Хаккани, сын основателя Сети Хаккани, станет новым министром внутренних дел.

СПРАВКА. Сеть Хаккани – крупная террористическая организация в Афганистане, которая в союзе с Талибаном вела партизанскую борьбу против правительственных сил и войск США и НАТО. В США Сеть Хаккани признана террористической организацией.

Мулла Мохаммад Якуб, сын покойного сооснователя Талибана муллы Мухаммеда Омара, назначен министром обороны. Амир Хан Моттаки, переговорщик талибов в Дохе, назначен министром иностранных дел, мулла Хидаятулла Бадри – министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва – министром информации и культуры.

Оглашая новое правительство, представитель Талибана Забихулла Муджахид сказал, что это временный состав.

По данным Euronews, объявление о назначении правительства талибов произошло через несколько часов после того, как они стреляли в воздух, чтобы разогнать протестующих в Кабуле. Также они арестовали нескольких журналистов.

Журналисты сообщают, что во время протестов против режима талибов в Герате на северо-западе Афганистана двое были убиты, восемь человек получили ранения.

