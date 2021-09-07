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Талибан объявил состав нового правительства Афганистана

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 20:03
Талибан объявил состав нового правительства Афганистана - Фото
Спикер Талибана (Фото - ЕРА)

Талибан объявил состав нового афганского правительства. Его возглавил мулла Хасан Ахунд, соратник покойного основателя движения муллы Омара. Об этом заявил во время пресс-конференции в Кабуле спикер Талибана, передают Reuters и Аriananews

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Мулла Хасан Ахунд стал премьер-министром, а мулла Абдул Гани Барадар, сооснователь Талибана, которому ранее приписывали эту должность, стал его первым заместителем. Второй заместитель - Абдул Салам Ханафи.

Мулла Хасан Ахунд был министром иностранных дел и заместителем премьер-министра во время предыдущих администраций талибов с 1996-го по 2001-й.

Сараджуддин Хаккани, сын основателя Сети Хаккани, станет новым министром внутренних дел.

СПРАВКА. Сеть Хаккани – крупная террористическая организация в Афганистане, которая в союзе с Талибаном вела партизанскую борьбу против правительственных сил и войск США и НАТО. В США Сеть Хаккани признана террористической организацией.

Мулла Мохаммад Якуб, сын покойного сооснователя Талибана муллы Мухаммеда Омара, назначен министром обороны. Амир Хан Моттаки, переговорщик талибов в Дохе, назначен министром иностранных дел, мулла Хидаятулла Бадри – министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва – министром информации и культуры.

Оглашая новое правительство, представитель Талибана Забихулла Муджахид сказал, что это временный состав.

По данным Euronews, объявление о назначении правительства талибов произошло через несколько часов после того, как они стреляли в воздух, чтобы разогнать протестующих в Кабуле. Также они арестовали нескольких журналистов.

Журналисты сообщают, что во время протестов против режима талибов в Герате на северо-западе Афганистана двое были убиты, восемь человек получили ранения.

  • В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска и к августу захватил почти всю страну.
  • 15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".
  • 17 августа талибы заявили, что работают над формированием правительства.

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Оксана Житнюк
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Афганистан талибан правительство Абдул Гани Барадар
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