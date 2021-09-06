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Талибы "полностью захватили" Панджшерскую долину. Ее защитники пишут – это фейк

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 08:37
Талибы
Спикер Талибана Забихулла Муджахид (фото - EPA)

Талибан заявил, что "полностью захватил" последний бастион сопротивления новому режиму в Афганистане – Панджшерское ущелье. Защитники долины ранее признали, что понесли крупные потери в боях и призвали к прекращению огня. Об этом пишет со ссылкой на свои источники в стране AFP.

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Спикер талибов Забихулла Муджахид заявил в Twitter в 07:14 утра по Киеву, что "последний оплот врагов-наемников полностью захвачен и перешел под контроль Исламского эмирата". Он добавил, что войска сопротивления якобы "были разбиты", а часть из них "бежала из региона".

"Мы полностью заверяем жителей Панджшера в том, что они не будут подвергаться дискриминации, они все наши братья, и мы будем служить стране и общей цели. Благодаря этим победам наша страна полностью вышла из водоворота войны, и наш народ будет жить мирной и счастливой жизнью в атмосфере свободы, независимости и процветания. С божьей помощью", – говорится в сообщении талибов.

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Афганское агентство Aamaj News сообщило со ссылкой на депутата из провинции Саманган, что разведку и воздушную поддержку талибам при штурме долины якобы обеспечивала пакистанская армия, которая атаковала ударными дронами позиции сопротивления. Подтверждения этой информации из других источников нет.

Панджшерское сопротивление в своем заявлении несколькими часами ранее предложило Талибану прекратить военную интервенцию и вывести из долины свои силы. "В свою очередь, мы прикажем нашим войскам воздерживаться от боевых действий", – заявили у Ахмада Масуда, сына известного антисоветского и антиталибского полевого командира Ахмада Шаха Масуда.

Талибы отвергли этот призыв. 

СПРАВКА. 15 августа 2021-го талибы без боя взяли столицу Афганистана и провозгласили конец войны. Вашингтон признал: "значительная" часть их военной техники попала к талибам. Президент сбежал за рубеж, часть войск также, часть осталась на севере и воюет. Тысячи афганцев пытаются скрыться от мести талибов. Почему Афганистан так быстро пал и как это изменит политику США. Еще одна аналитика: "США умыли руки".

Ранее сопротивление призывало СМИ "не верить пропаганде талибов" и уверяло, что успешно контролирует долину и сдерживает продвижение противника. Вчера вечером сопротивление признало, что в боях с талибами погиб их официальный спикер, журналист Фахим Дашти, и генерал Абдул Удод Зара.

Сообщений в личном профиле Масуда в Facebook нет уже 15 часов.

ОБНОВЛЕНО в 08:30. Twitter сопротивления сообщил в 08:03 по Киеву, что заявление Талибана – "фейк". "Наши силы присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжать бои. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против Талибана и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода", – пишут защитники долины. 

Скрин сообщения сопротивления
Евгений Пилипенко
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Афганистан талибан Ахмад Масуд Панджшер Панджшерское сопротивление
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