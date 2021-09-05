Афганистан. Талибы убили в Панджшере пресс-секретаря сил сопротивления

В Афганистане в боях с Талибаном в Панджшерской долине погиб пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Фахим Дашти. Об этом сообщает агентство The Khaama Press.

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"Фахим Дашти, член Фронта национального сопротивления, был убит в ходе столкновений в Панджшире", – сказано в сообщении.

В агентстве утверждают, что гибель Дашти подтвердил Нур Рахман Ахлаки, член партии Джамиат-и-Ислами, в которую входил и пресс-секретарь Фронта нацсопротивления.

Бывший телеведущий Tolo News Муслим Ширзад, ссылаясь на "авторитетные источники" Aamaj News, также подтвердил гибель Дашти.

"Его гордость была такой же высокой и возвышающейся, как горы Панджшера, каждое утро я отправлял за ним машину, он несколько раз говорил водителю, что у него не может быть роскошной машины, потому что хотел ехать по-простому. Он не ценил материальных вещей и никогда за ними не гнался", – написал Ширзад.

غرورش مثل کوه‌های پنجشیر بلند و سر به فلک بود، هر روز صبح زود پشتش موتر می‌فرستادم، چند بار به راننده‌ گفته بود که می‌شود موتر لُکس پشتم نیاری چون می‌خواهم ساده بروم. به مادیات ارزش نمی‌داد و هیچ‌گاه به درگاه این و آن نرفت.

دشتی دوست عزیزم؛ روح‌ات شاد و یادت گرامی باد! — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) September 5, 2021

Сам Дашти примерно за час до сообщения о его гибели публиковал пост в Twitter.

В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен был завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска и к августу захватил почти всю страну.

15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".

16 августа Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану в Панджшере. Тем временем талибы заявили, что работают над формированием правительства.

1 сентября стало известно, что в трех провинциях Афганистана идут бои между талибами и сопротивлением. Силы Масуда заявили, что убили 350 талибов, а боевики сказали, что заняли 11 КПП. Также в боях якобы погибли 34 бойца сопротивления.

Оксана Житнюк

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