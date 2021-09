Бои в Панджшере: Талибан заявляет о продвижении, сопротивление – о сотнях погибших талибов

В Панджшерской долине в Афганистане продолжаются бои между Талибаном и Фронтом национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщил в Twitter высокопоставленный чиновник талибов Мухаммад Джалал. Сопротивление также в Twitter заявило о больших потерях талибов.

Джалал утверждает, что талибы захватили более дюжины постов. Журналисты Al Jazeera не смогли подтвердить эту информацию.

В свою очередь Фронт сопротивления заявил, что за прошедшие четыре дня талибы потеряли 350 человек убитыми, 287 ранеными и 35 захваченными в плен. Эта информация также не подтверждена другими источниками.

Талибы назвали требования сопротивления "иррациональными", сообщает Al Jazeera. По их словам, сопротивление просило сохранить оружие, а его лидер Ахмад Масуд потребовал 30% представительства в новом правительстве страны. Якобы из-за этих требований не удалось найти мирное решение, утверждают в Талибане.

Бывший телеведущий Tolo News Муслим Ширзад опубликовал фото, на котором якобы изображен один из въездов в Панджшер:

Now- An entry route toward #Panjsher pic.twitter.com/oNTEQnBbYO