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Бои в Панджшере: Талибан заявляет о продвижении, сопротивление – о сотнях погибших талибов

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 13:20
Бои в Панджшере: Талибан заявляет о продвижении, сопротивление – о сотнях погибших талибов - Фото
Боевики Талибана (фото - ЕРА)

В Панджшерской долине в Афганистане продолжаются бои между Талибаном и Фронтом национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщил в Twitter высокопоставленный чиновник талибов Мухаммад Джалал. Сопротивление также в Twitter заявило о больших потерях талибов.

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Джалал утверждает, что талибы захватили более дюжины постов. Журналисты Al Jazeera не смогли подтвердить эту информацию.

В свою очередь Фронт сопротивления заявил, что за прошедшие четыре дня талибы потеряли 350 человек убитыми, 287 ранеными и 35 захваченными в плен. Эта информация также не подтверждена другими источниками.

Талибы назвали требования сопротивления "иррациональными", сообщает Al Jazeera. По их словам, сопротивление просило сохранить оружие, а его лидер Ахмад Масуд потребовал 30% представительства в новом правительстве страны. Якобы из-за этих требований не удалось найти мирное решение, утверждают в Талибане.

Бывший телеведущий Tolo News Муслим Ширзад опубликовал фото, на котором якобы изображен один из въездов в Панджшер:

  • В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска и к августу захватил почти всю страну.
  • 15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".
  • 16 августа Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану в Панджшере.
  • Вчера, 1 сентября, стало известно, что в трех провинциях Афганистана идут бои между талибами и сопротивлением.
Денис Юдин
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Афганистан бои талибы Панджшер Панджшерское сопротивление
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