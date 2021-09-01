В Афганистане идут бои между талибами и силами сопротивления в Панджшере

В Афганистане идут бои между талибами и Фронтом национального сопротивления в провинциях Панджшер, Парван и Баглан. Об этом сообщает агентство Asvaka.

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Источники журналистов сообщали, что столкновения начались с атаки Талибана около 23:00 вчера, 31 августа. Бои продолжаются до сих пор, число погибших неизвестно.

Стороны конфликта официально пока не комментировали столкновения. В то же время, в Талибане заявили, что Панджшер находится в полной осаде.

В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска и к августу захватил почти всю страну.

15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".

16 августа Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану в Панджшере.

Денис Юдин

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