UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Афганистане идут бои между талибами и силами сопротивления в Панджшере

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 11:28
В Афганистане идут бои между талибами и силами сопротивления в Панджшере - Фото
Лидер сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд (Фото – EPA)

В Афганистане идут бои между талибами и Фронтом национального сопротивления в провинциях Панджшер, Парван и Баглан. Об этом сообщает агентство Asvaka.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Источники журналистов сообщали, что столкновения начались с атаки Талибана около 23:00 вчера, 31 августа. Бои продолжаются до сих пор, число погибших неизвестно.

Стороны конфликта официально пока не комментировали столкновения. В то же время, в Талибане заявили, что Панджшер находится в полной осаде.

  • В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска и к августу захватил почти всю страну.
  • 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и провозгласили, что "война окончена".
  • 16 августа Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану в Панджшере. 
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Афганистан бои Панджшер Панджшерское сопротивление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 